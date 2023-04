Weniger Schiffe brachten der Donau mehr Fische

Werbung

Die Corona-Pandemie beziehungsweise die daraus resultierenden Verkehrsbeschränkungen führten zu einem Rückgang der Personenschifffahrt auf der Donau - mit positiven Auswirkungen auf den Fischbestand. Das habe eine von ihnen in Auftrag gegebene Studie ergeben, berichteten der Oberösterreichische und der Niederösterreichische Landesfischereiverband in einer Presseaussendung. Für die Jungfische ist demnach vor allem der Wellenschlag der Schiffe problematisch, durch den sie an Land gespült oder zu früh in den Hauptstrom gesogen werden können. Dieser ging aufgrund der geringeren Anzahl an Passagierschiffen zurück.

Da 2020 um 14 Prozent und 2021 um 25 Prozent weniger Passagierschiffe verkehrten als vor der Pandemie, ließen die Fischereiverbände untersuchen, wie sich das unter Realbedingungen auf den Fischbestand auswirkt. In der Stauwurzel des oberösterreichischen Kraftwerks Aschach (Engelhartszell) und in der Fließstrecke der Wachau (Rossatz, Bezirk Krems-Land) wurden gezielt Jungfische in frühen Entwicklungsstadien mittels Elektrofischerei gefangen und gezählt. Als Referenz dienten Jungfischerhebungen in Jahren mit gewöhnlichem Schiffsverkehr.

Wellenschlag beeinflusst die Fisch-Population negativ

Im Bereich Engelhartszell in Oberösterreich war die Jungfischdichte 2021 doppelt so hoch wie 2022, im Juni 2020 betrug sie sogar fast das Achtfache des 2022er-Wertes. Dazu wird festgehalten, dass die Jungfischdichte in einem großen Fluss aufgrund wechselnder hydrologischer Rahmenbedingungen grundsätzlich großen Schwankungen unterworfen ist. So sei 2020 mit einer ausgeprägten Niedrigwasserphase im Frühling ein günstiges Jahr gewesen, 2021 mit hoher Wasserführung ein ziemlich ungünstiges.

Dass der Wellenschlag die Population negativ beeinflussen dürfte, zeigt auch der Vergleich von Daten aus mehreren Jahren in der Wachau: Dort wurden in geschützten Nebenarmen 2014 dreimal und 2017 fast neunmal so viele Jungfische festgestellt als im Hauptfluss. Im Juni 2020 kehrte sich dieses Verhältnis plötzlich um: Die Dichte im Hauptstrom war fünfmal höher als in den Nebenarmen. 2022 fiel die Dichte im Hauptfluss wieder hinter jene in den Nebenarmen zurück.