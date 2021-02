Haben sich die Pandemie und der Lockdown negativ auf die Behandlung Suchtkranker ausgewirkt? Das war die zentrale Frage im Rahmen einer Studie, die vom Anton-Proksch-Institut in Wien beauftragt wurde. Und die Antwort lautet: Ja.

Die Erklärung hinter dem „Ja“ ist durchaus vielschichtig. So haben die für die Studie befragten Drogenkoordinatoren der Bundesländer einhellig bestätigt, dass besonders die Erstkontakte sowie instabile Klienten stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei den Erstkontakten haperte es vor allem daran, dass niederschwellige Angebote wie Kontaktcafés geschlossen waren. Auch die Prävention war von den Schließungen betroffen, denn die spielt sich vor allem in Schulen ab.

Bei instabilen Patienten gibt es laut Experten ein kleines zeitliches Motivationsfenster, in dem eine Behandlung begonnen wird. In einem Lockdown kann das problematisch werden: Die Entscheidung, mit einer Suchtbehandlung zu beginnen, wird wieder verworfen oder verschoben.

Gruppenarbeiten nicht oder nur eingeschränkt möglich

Für Patienten, die stationär behandelt wurden, erwiesen sich die Abstandsmaßnahmen ebenfalls als Problem: „Bei stationärer Suchtbehandlung liegen die Patienten ja nicht im Bett, sie sind hochaktiv, viele Therapien finden in der Gruppe statt“, erklärt Wolfgang Preinsberger, Arzt am Proksch-Institut. Und genau diese Gruppenarbeiten waren oft nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.

Aber auch für ambulante Patienten waren die Rahmenbedingungen schwierig: „Zu Hause sind die Ressourcen oft nicht gegeben, es gibt keine Rückzugsräume, und an Online-Therapiegesprächen kann man nicht teilnehmen, wenn Verwandte durchs Zimmer laufen“, sagt Alfred Uhl, stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Sucht in der Gesundheit Österreich.

Viele ambulante Patienten seien plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen, was eine Zunahme an Anfragen Angehöriger bewirkt habe, erläutert Martin Busch, Leiter des Sucht-Kompetenzzentrums. „Außerdem verstärken sich Suchtprobleme und soziale Probleme wie Armut oder Strukturverlust gegenseitig“, ergänzt Busch.

Viele stationäre Angebote wurden im Lockdown geschlossen, auch die Suchtstationen in Mauer und Ybbs in NÖ. Insgesamt sechs Bundesländer haben Suchttherapiestationen geschlossen, um Platz für Covid-Patienten bereitzuhalten. Das Anton-Proksch-Institut hat als Österreichs führende Suchtklinik offengehalten – und viele Patienten aus den Ländern aufgenommen. Geschäftsführerin Gabriele Gottwald-Nathaniel sagt, dass man jetzt einen deutlichen Drang nach persönlichen Begegnungen spüre. „Und dieser Bedarf wird weiter steigen, ambulant und stationär, davon bin ich überzeugt.“