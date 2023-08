In NÖ wohnt man im Schnitt auf 130 Quadratmetern

Je nach Bundesland leben die Österreicherinnen und Österreicher in unterschiedlich großen Wohnungen und Häusern. Das ergab eine Studie des Immobilienvergleichsportal „ImmoScout24“. 1.000 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahren nahmen an der repräsentativen Umfrage teil und so wurde eine Durchschnitts-Wohnfläche in ganz Österreich von 111 Quadratmetern berechnet. Niederösterreich belegt im Bundesländer-Vergleich mit 130 Quadratmeter Wohnfläche den zweiten Platz hinter dem Burgenland. Dort haben die Menschen mit 154 Quadratmetern am meisten Platz.

Am dritten Platz landet Kärnten mit rund 124,5 Quadratmetern. Es folgen die Steiermark, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Salzburg, deren Durchschnittswerte zwischen 110 und 115 Quadratmetern einpendeln. Mit 79,5 Quadratmetern Wohnfläche wohnt man in der Bundeshauptstadt wenig überraschend auf dem engsten Raum.

Auch die Art des Wohnraums, also ob man in einem Haus oder einer Wohnung lebt, entscheidet über die Wohnfläche. Die österreichische Durchschnittswohnung verfügt über rund 76 Quadratmeter, das durchschnittlich bewohnte Haus über beinahe 158 Quadratmeter. Auch zwischen Miet- und Eigentumsimmobilien sind grundlegende Unterschiede zu erkennen. Während Mietimmobilien im Schnitt 75 Quadratmeter haben, sind es im Eigentum 140 Quadratmeter. Genossenschaftsobjekte bieten im Schnitt knapp 79 Quadratmeter Wohnfläche, Gemeindeimmobilien knapp 57 Quadratmeter.

Jüngere wollen mehr Platz, Ältere weniger

Obwohl die durchschnittliche Wohnraumgröße im Vergleich zum Jahr 2020 etwas gesunken ist, ist ein Großteil der Befragten mit der vorhandenen Wohnfläche zufrieden. Sieben von zehn Personen geben an, dass ihre Wohnfläche zu ihren Bedürfnissen passt. 15 Prozent wären auch mit weniger Wohnraum zufrieden.

Dennoch gibt es Personengruppen, die sich in den eigenen vier Wänden etwas beengt fühlen und gerne mehr Wohnfläche zur Verfügung hätten. Die Studie ergab, dass dies vor allem auf 18- bis 29-Jährige (ein Fünftel), Personen mit Kindern im Haushalt (22 Prozent) und Wienerinnen und Wiener (18 Prozent) zutrifft. Auch Personen, die in einer Wohnung leben (18 Prozent) und Mieterinnen und Mieter (22 Prozent) wünschen sich tendenziell mehr Wohnfläche.

Die Studienergebnisse zeigen, dass sich manche Menschen auch eine kleinere Wohneinheit wünschen. 20 Prozent der älteren Personen haben etwa das Gefühl, zu viel Platz zu haben. Ähnlich geht es einem Viertel der Personen, die in einem Haus wohnen sowie einem Fünftel der Eigentümerinnen und Eigentümer.