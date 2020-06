Zu Beginn dieses Monats ist der „Bericht zur Drogensituation 2019“ erschienen. Er wird im Auftrag der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz erstellt. Anlass für die NÖN, nachzufragen, wie es um die Drogensituation im Bundesland bestellt ist.

Konsumenten schon ab zwölf Jahren

Cannabisprodukte stehen in Niederösterreich seit Jahren ganz oben auf der Liste der sichergestellten Suchtgifte. Und die Konsumenten werden jünger. „Es ist einfach mehr im Umlauf. Der Zugang ist leichter. Da kann es schon sein, dass wir auf Konsumenten ab zwölf Jahren und in Einzelfällen sogar ab zehn Jahren treffen“ sagt Jürgen Auer, stellvertretender Leiter des Ermittlungsbereiches Suchtmittelkriminalität im Landeskriminalamt NÖ.

Es wird im Eigenheim angebaut, aber es sind auch viele Subdealer unterwegs. „Oft wohnen diese im Grenzraum zu Tschechien und holen von dort das Suchtgift“, sagt Auer. Und zwar nicht ausschließlich Cannabis, oft auch Methamphetamin. „Über der Grenze finden sich Produktionsstätten in Form einfacher Küchenlabore“, informiert Auer, daher rühre der Begriff „böhmische Kuchl“.

Der Ausgangsstoff für die Herstellung von Methamphetamin wird in diesen Küchenlaboren aus pseudoephedrinhaltigen Grippemitteln oder Antihistaminika extrahiert. „Der körperliche Verfall der Methamphetamin-Konsumenten ist immens. Es ist meines Erachtens die gefährlichste Droge nach Heroin“, sagt der Drogenermittler.

Im Zuge von Einvernahmen sind seine Kollegen und er auch schon auf Heroinkonsumenten im Alter zwischen 15 und 16 Jahren gestoßen. Drogen werden auch aus der Bundeshauptstadt geholt. „Hier sind vor allem sogenannte ,Streetrunner‘ unterwegs, meist junge Leute, oft aus dem Balkanraum, die vorwiegend Heroin an Subdealer verkaufen, die die Drogen dann in Niederösterreich teurer weiter vertreiben“, erklärt Auer.

Seit einiger Zeit fällt den Ermittlern auf, dass so genannte Schmerzpflaster, die Fentanyl enthalten und für Menschen mit chronischen Schmerzen vorgesehen sind, missbräuchlich verwendet werden. Das Suchtpotenzial ist auch hier immens hoch und mit immensen körperlichen Folgen verbunden.

Bei den Konsumenten, sagt Auer, hielten sich Frauen und Männer die Waage.

Zu den größten Erfolgen der Suchtmittelgruppe in letzter Zeit zählt die Ausforschung einer türkischen Tätergruppe, die in Niederösterreich, Wien und Burgenland tätig war. 20 Kilogramm Amphetamin wurden sichergestellt. Mit insgesamt zehn Kilo Heroin wurde im Bezirk Bruck/Leitha eine mazedonisch-albanische Bande angehalten. „Der Stoff hätte in Niederösterreich und Wien weiterverkauft werden sollen“, weiß Auer. In einem aufgelassenen Gasthof im Bezirk Mistelbach wurden 1.000 Cannabispflanzen durch einen Zufall entdeckt, weil es dort brannte.

Illegale und legale Drogen als Mix

Laut Fachstelle für Suchtprävention gibt es in Niederösterreich in den letzten Jahren eine konstante Situation, in manchen Bereichen – z. B. beim Konsum von Opiaten – sogar

einen leichten Rückgang. Die meisten Konsumenten mischen legale Drogen wie Alkohol und Nikotin mit illegalen Substanzen wie Opiaten und Cannabis. Synthetische Drogen spielen derzeit in Niederösterreich eine geringe Rolle. Es zeige sich, dass von jenen Opioidkonsumenten, die eine Behandlungseinrichtung aufsuchen, drei Viertel Männer und ein Viertel Frauen sind. Und: Der Anteil der Personen unter 25 Jahren, die problematisch Opioide konsumieren, hat laut Fachstelle in den letzten Jahren stark abgenommen.

Parallel dazu nehmen immer mehr Personen das Angebot einer Suchthilfeeinrichtung in Anspruch. Mit 22 Suchtberatungen in Niederösterreich steht ein kostenloses Beratungs- und Betreuungsangebot für Betroffene und Angehörige in jedem Bezirk zur Verfügung.

https://www.fachstelle.at/beratungsstellen/