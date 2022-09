237 Menschen hatten keine Hoffnung mehr

Werbung

Selbstmorde nehmen zu, bestätigt Ama Ramona Loeschcke, Leiterin der Telefonseelsorge NÖ. Diese Tatsache sei auch den Krisen geschuldet, die die Menschen seit dem Ausbruch der Pandemie 2020 begleiten. Zwischen Februar und September sei die Zahl der Anrufe massiv angestiegen. 160.000 Anrufe wurden österreichweit 2021 verzeichnet.

„Wer bei uns anruft, möchte Unterstützung, das ist ein großer Schritt, der zeigt, dass diese Menschen die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben“, sagt Loeschcke. Nicht über das Thema Selbstmord zu sprechen sei kein Ausweg, weiß die Psychologin. Auf das Wie kommt es an. „Wenn die Last zu groß wird, ist es erleichternd darüber zu sprechen“, sagt Loeschcke. Zuhörer sollten nicht werten: „Zeigen Sie Verständnis! Es ist wichtig achtsam, hinhörend und respektvoll zu sein.“

Weltsuizidpräventionstag am 10. September

Um das schwierige Thema aus dem Tabu herauszuholen, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2003 den Weltsuizidpräventionstag begründet, der jeweils am 10. September stattfindet. Das Motto in diesem Jahr lautete „Aktiv werden durch Handeln“. In St. Pölten und Seitenstetten wurden Gedenkfeiern für Menschen, die durch Suizid verstorben sind, abgehalten. Es gab Gesprächsinseln mit Experten und einen Vortrag des Journalisten Golli Marboe, der seinen Sohn Tobias Ende 2018 durch Suizid verloren hat. „Suizid ist ein Tabu“, sagt Marboe, „aber wenn über dieses Tabu nicht gesprochen wird, dann bleiben jene allein, die ein solches Schicksal als Angehörige zu verarbeiten haben.“

Während der Pandemie haben sich alle Altersgruppen vermehrt an die Telefonseelsorge gewandt. „Die am stärksten vertretene Altersgruppe sind die 40- bis 60-Jährigen. Jüngere wenden sich gerne an die Onlineberatung: Verglichen mit 2019, also vor der Pandemie, wurde der Chat 2021 um 121 Prozent öfter in Anspruch genommen. Ältere Männer finden es noch immer schwierig, über ihre Probleme zu sprechen. Aber ein verschwiegenes, niedrigschwelliges Angebot wie die Telefonseelsorge kann auch ihnen dabei helfen, Entlastung zu finden“, sagt Loeschcke.