Gedanken an Selbstmord bei Kindern und Jugendlichen verdreifacht

In Österreich sterben pro Jahr etwa 1.100 Menschen durch Suizid, etwa 25-30 davon in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen. Diese Zahl ist seit einigen Jahren stabil. Dennoch ist Suizid die zweithäufigste Todesursache in der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. "Das Thema der zunehmenden Suizidversuche, die wir sehen, beschäftigt uns sehr im klinischen Alltag", sagt Paul Plener, Klinikvorstand an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Wien und Präsident der ÖGKJP. Laut Studien würde gut ein Drittel der Jugendlichen zumindest einmal darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen. Es sei laut Plener auch das Alter, wo sich zum ersten Mal Suizidversuche manifestieren.

Noch kein Anstieg an vollendeten Suiziden - aber jeder Versuch ist gefährlich

Der Versuch stelle "eines der Hauptrisikofaktoren für spätere Suizide" dar, sagte der Mediziner. "Und wenn diese Zahl steigt, dann müssen wir dringend darüber nachdenken, wie wir Suizidprävention besser gestalten, damit wir das, was wir momentan sehen eben nicht zu einem Anstieg der Suizide führt", unterstreicht Plener. Im Wiener AKH hat sich die Zahl der Jugendlichen, die sich nach einem Suizidversuch gemeldet haben, von 67 im Jahr 2019 auf 200 im Jahr 2022 gesteigert. Suizidgedanken finden sich bei mehr als der Hälfte (53 Prozent) der Jugendlichen, die sich in eine sogenannte Akutvorstellung begeben.

800 Betten auf dem Papier, 432 in der Realität

Schlecht stehe es in Österreich um die Betten-Situation im stationären Bereich: Auf dem Papier gebe es 800 Akut-Betten, „tatsächlich sind es aber nur 432“, sagt Plener. Im Burgenland beispielsweise gibt es kein einziges Bett in der Jugendpsychiatrie.

Paul Plener ist Leiter der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der MedUni Wien. Foto: MedUni Wien/Matern

"Besonders erschreckend war für mich die Erfahrung, dass immer jüngere Kinder, auch schon im Volksschul- und eines sogar im Kindergartenalter über Suizidgedanken und teilweise konkrete Suizidpläne gesprochen haben. Sie waren einfach in einer verzweifelten Lage und wollten so nicht weiterleben," berichtet Ulrike Altendorfer-Kling. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Salzburg und Generalsekretärin der ÖGKJP.

Ulrike Altendorfer-Kling ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Leiterin der Kinder-Jugend-Seelenhilfe der Pro Mente Salzburg. Foto: privat

Hilfe wird oft aus Scham zu spät in Anspruch genommen

Diese Kinder würden kein konkretes Konzept haben und nichts über diese Endgültigkeit dieser Entscheidung wissen, aber haben das - vermutlich auch innerhalb der Familie - als "Problemlösungsstrategie" vorgelebt bekommen. Aus Scham nehmen Betroffene und auch Angehörige Hilfe oft viel zu spät in Anspruch, beklagt Altendorfer-Kling. In Salzburg gebe es in der Stadt zwei, am Land lediglich einen Kassen-Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Prekär auch die Betten-Situation, Wartezeiten von sechs bis acht Monaten seien in Salzburg üblich. Altendorfer-Klingg, die die Kinder-Jugend-Seelenhilfe der Pro Mente Salzburg leitet, berichtete auch von einer Häufung an vollendeten Suiziden Jugendlicher im Zeitraum Oktober 2022 bis März 2023 in der Stadt Salzburg. Bei der Kids-Line, einer Telefonseelsorge für Kinder und Jugendliche, gab es mehr als eine Verdreifachung der Chatanfragen und Telefonate seit der Covid-19-Pandemie. Die Kids-Line laufe zwar überaus erfolgreich, allerdings arbeiten dort ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit der Menge an Anfragen auch oft überfordert seien.

Starker Anstieg der suizidalen Krisen auch in Graz

Ähnlich auch die Situation in der Steiermark: Am LKH Süd II in Graz wurden 103 Kinder und Jugendliche im Jahr 2018 aufgrund von einer suizidalen Krise aufgenommen, 2022 waren es schon 310 Patientinnen und Patienten, berichtete Isabel Böge, Abteilungsleiterin an der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin der MedUni Graz sowie Primaria der Abteilung für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am LKH Süd und Vizepräsidentin der ÖGKJP. Dabei nahmen akute Belastungen und psychische Krisen als zugrunde liegende Diagnosen deutlich zu, während die Depression gleichbleibend hoch vorhanden war.

Isabel Böge ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am LKH Süd in Graz. Foto: M. Wieser

"Die Wiederaufnahmerate aufgrund von wiederkehrenden Suizidgedanken nimmt zudem deutlich zu", so Böge. "Wir haben aktuell noch keine Zunahme an vollendeten Suiziden. Das ist das, was es dringend gilt zu verhindern. Dass wir nicht solange zuwarten und der Entwicklung zuschauen, bis wir dann in einer zunehmenden Zahl von vollendeten Suiziden ankommen", betont die Fachärztin.

Forderung: Kassenfinanzierter Zugang zu Therapie

Diese Zahlen machen deutlich, dass die Bemühungen im Rahmen der Suizidprävention in Österreich drastisch und schnell erhöht werden müssen. Die ÖGKJP forderte erneut einen kassenfinanzierten Zugang zu kinder- und jugendpsychiatrisch-fachärztlicher, psychotherapeutischer und psychologischer Hilfe für alle von psychischen Erkrankungen betroffenen Minderjährigen.

Beispiel Schweden: Präventionsprogramme an Schulen wirken

Suizidpräventionsprogramme sollten im Rahmen der schulischen Suizidprävention im Zusammenwirken zwischen Gesundheits- und Bildungsressort flächendeckend in Österreich implementiert werden. Als Beispiel nannte Plener das "Youth Aware of Mental Health"-Programm aus Schweden, wo in den Schulen über mentale Gesundheit gesprochen werde. Zusätzlich müssen bauliche Maßnahmen zur Sicherung von bekannten Suizid-Hotspots getroffen werden und etwa Suizidmittel - etwa durch Reduktion von Abgabemengen bei Medikamenten - nicht so leicht verfügbar gemacht werden.

Hier gibt es Hilfe:

147 Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche

Telefonseelsorge 142

Ö3 Kummernummer 116 123