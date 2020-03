Coronavirus: Chronologie einer Pandemie.

Dienstag, 17. März: 181 Niederösterreicher sind mit dem Coronavirus infiziert. Der Flughafen Wien-Schwechat steht vor der Schließung des Regulärbetriebs.

Montag, 16. März: Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treten in Kraft. Auch in Niederösterreich herrscht weitgehend Stillstand. Die Schulen und Kindergärten bleiben den ersten Tag geschlossen, ebenso die Bürgerservicestellen des Landes und der Bezirkshauptmannschaften. Immer mehr Arbeitnehmer steigen auf Homeoffice um. Die Zahl der Fälle steigt gleichzeitig weiter an: Positiv getestet sind hierzulande aktuell 155 Personen.

Sonntag, 15. März: Ein Versammlungsverbot wird angekündigt. Restaurants, Bars und Kaffeehäuser werden geschlossen. In Tirol gilt Ausgangssperre. Zivildiener sollen den Sanitäts- und Pflegebereich verstärken. In Niederösterreich sind mittlerweile 111 Menschen infiziert.

Samstag, 14. März: Die Regierung verkündet ein Vier-Milliarden-Euro-Paket für Betriebe und Jobs. Der Nationalrat beschließt dazu am Wochenende die notwendigen Gesetze.

Freitag, 13. März: Die Bundesregierung präsentiert das dritte Maßnahmen-Paket gegen die Corona-Krise. Dadurch soll das soziale Leben in Österreich in den kommenden Wochen auf das Minimum heruntergefahren werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündet, dass Geschäfte geschlossen bleiben sollen. Eine Ausnahme bilden nur Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Banken, Post, Trafiken, Tankstellen und der Tierfutterhandel. Erste Orte, das Paznauntal und St. Anton am Arlberg in Tirol, stehen unter Quarantäne. Eine positive Nachricht kommt gleichzeitig dazu aus dem Bezirk Korneuburg: Zwei Erkrankte sind wieder genesen.

Donnerstag, 12. März: In Niederösterreich werden Besuche in Kliniken, Pflegezentren und Behinderteneinrichtungen verboten. In Kliniken sollen nicht dringende Operationen verschoben werden, um die Ressourcen für mögliche Infizierte zu erhalten. Für Polizisten wird eine Urlaubssperre verhängt.

11. – 12. März: In der Nacht verstirbt der erste Mensch in Österreich an dem neuartigen Virus.

Mittwoch, 11. März: Die Weltgesundheitsorganisation stuft den COVID-19-Ausbruch als Pandemie ein, aufgrund der Geschwindigkeit und des Umfangs der Übertragung.

Dienstag, 10. März: Die Bundesregierung setzt die ersten Maßnahmen: Größere Veranstaltungen werden untersagt. Eine Einreise aus Italien ist nur mehr mit ärztlichem Attest gestattet. Österreicher, die in Italien sind, werden zurückgeholt. Universitäten und Fachhochschulen sollen geschlossen werden. Die Zahl der positiv Getesteten ist in Niederösterreich auf 39 angestiegen.

Samstag, 7. März: Das Virus beginnt sich auszubreiten: Nicht mehr nur der Bezirk Korneuburg, sondern auch andere Bezirke Niederösterreichs sind betroffen.

Donnerstag, 5. März: In Niederösterreich gibt es mittlerweile 12 Fälle.

Dienstag, 3. März: Getestet wird in Niederösterreich nicht mehr nur in Spitälern, sondern auch von mobilen Teams.

Samstag, 29. Februar: In Niederösterreich werden die ersten zwei Fälle positiv getestet: Ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg wird positiv auf das Coronavirus getestet.

Freitag, 28. Februar: Mehrere Schüler und Lehrer des Erzbischöflichen Gymnasiums in Hollabrunn werden unter Quarantäne gestellt, weil ein Schüler aus Wien positiv auf das neuartige Virus getestet wurde.

Dienstag, 25. Februar: Die ersten zwei Fälle in Österreich werden bestätigt: Positiv getestet werden zwei 24-jährige, aus der Lombardei stammende Italiener, die in Innsbruck leben.

Sonntag, 23. Februar: Am Brenner wird ein Zug aus Italien angehalten.

Samstag, 15. Februar: In Europa stirbt der erste Mensch an COVID-19.

Freitag, 14. Februar: Die AUA streicht alle China-Flüge.

Dienstag, 11. Februar: Die WHO gibt der Erkrankung den Namen COVID-19.

Donnerstag, 6. Februar: Am Flughafen Schwechat wird Passagiere aus China ab sofort Fieber gemessen.

Sonntag, 2. Februar: Sieben Österreicher kehren aus dem chinesischen Epidemiegebiet Wuhan nachhause zurück. Unter ihnen sind fünf Niederösterreicher. Erkrankt ist, wie sich später herausstellt, niemand.

Samstag, 25. Jänner: Die Krankheit wird in Österreich anzeigepflichtig.

Dienstag, 7. Jänner: Der Erreger wird als eine neue Art aus der bekannten Familie der Coronaviren identifiziert: Auslöser ist das neue Coronavirus SARS-CoV-2.

Dienstag, 31. Dezember: In den Fokus rückt St. Pöltens Partnerstadt Wuhan. Dort gibt es einen Ausbruch von Lungenentzündungen. Die Fälle werden der Weltgesundheitsagentur (WHO) gemeldet.

Anfang Dezember 2019: Zum ersten Mal treten in der chinesischen Stadt Wuhan Fälle einer unbekannten Lungenentzündung auf. Ausgangspunkt soll ein Fischmarkt