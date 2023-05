Nach Corona-Boom: Desinfektionsmittel wird kaum noch gekauft

Desinfektionsmittel waren vor allem am Anfang und während der Corona-Pandemie ein wertvolles Gut, das nicht selten in dem einen oder anderen Geschäft ausverkauft war. Am 5. Mai ist der Internationale Tag der Händedesinfektion, der vor 14 Jahren von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen worden ist. Zu diesem Anlass stellt sich die Frage, wie die Nachfrage nach Handdesinfektionsmitteln heute aussieht - zu einem Zeitpunkt, zu dem Corona als Teil des Alltags gesehen wird.

„Sie ist wirklich null“, erklärt Wolfgang Stix, Geschäftsführer von Styx Naturcosmetic. Das Unternehmen mit Sitz in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten-Land) produzierte zu Beginn der Corona-Pandemie einige tausend Flaschen Handdesinfektionsmittel pro Tag. Das geschieht bereits seit eineinhalb Jahren nicht mehr. „Wir würden produzieren, gäbe es eine Nachfrage“, betont Stix. Man habe allerdings noch genug Ware auf Lager und könne im Bedarfsfall jederzeit liefern.

Es werden mehr Desinfektionsmittel als vor der Pandemie verkauft

Dass die Nachfrage zurückgegangen ist, ist auch in Apotheken spürbar. „Handdesinfektion ist noch ein Thema, aber nicht mehr so stark wie am Anfang“, sagt Heinz Haberfeld, Präsident der Niederösterreichischen Apothekerkammer, und fügt an: „Der Verkauf ist rückläufig“. Er rechnet aber damit, dass die Nachfrage in der Reisezeit, gerade wenn es nach Afrika, Asien oder Südamerika gehen soll, wieder steigen wird.

Auch der Drogeriemarkt DM verzeichnet schon seit Langem einen Rückgang beim Verkauf von Desinfektionsmitteln. Die stärkste Nachfrage habe es bereits von 2020 auf 2021 gegeben. Dennoch liegt die Zahl der verkauften Desinfektionsmittel immer noch über jener von vor Corona, betont das Unternehmen.