Moderne Notrufsysteme für mehr Sicherheit

Ein Unfall oder eine Panne auf der Autobahn ist immer eine Extremsituation. Notrufe mit dem Handy können aufgrund von Stress oder möglicher Desorientierung problematisch sein. Die ASFINAG empfiehlt daher, Notrufe wenn möglich unbedingt über gekennzeichnete Notrufeinrichtungen abzusetzen.

Denn nur beim Hilferuf über Notrufsäulen werden automatisch wichtige Daten übermittelt, zum Beispiel die Bezeichnung der Autobahn oder Schnellstraße, die Fahrtrichtung und die Kilometerangabe.

„Unsere Mitarbeitenden in den Verkehrsmanagement-Zentralen nehmen täglich rund 25 Notrufe entgegen, die über Notrufsäulen eingehen. Wir sehen sofort, woher der Anruf kommt. Das spart extrem viel Zeit. Wichtige Zeit, um rasch helfen zu können“, sagt Hannes Zausnig, Leiter des ASFINAG-Verkehrsmanagements.

Mehr als 4.200 Notrufeinrichtungen stehen entlang des hochrangigen Straßennetzes in Österreich zur Verfügung, alle mit direkter Verbindung in eine der neun Verkehrsmanagement-Zentralen.

Notrufunterstützung für Gehörlose – Anleitung zur SMS Kommunikation

Um auch Menschen mit Hörbeeinträchtigung den Hilferuf über Notrufsäulen zu ermöglichen, bietet die ASFINAG ein spezielles Service an – Notruf über SMS. So funktioniert es: Auf den Notrufsäulen sind Infokleber mit einem QR-Code angebracht. Wird dieser QR-Code aktiviert, geht ein automatisch generierter Text via SMS in der zuständigen ASFINAG-Verkehrsmanagement-Zentrale ein. Zeitgleich müssen der Notrufknopf oder die Notrufklappe an der Säule betätigt werden. Damit sieht der ASFINAG-Mitarbeitende sofort, wo genau der Hilferuf abgesetzt wird. Die weitere Kommunikation erfolgt via SMS. Aber auch ohne Aktivierung des QR-Codes kann ein Text an die am Infokleber angegebene Rufnummer gesendet werden und der Hilferuf wird abgesetzt. Für das Design der Aufkleber hat die ASFINAG mit dem Gehörlosenverband zusammengearbeitet.

Die ASFINAG-Notrufeinrichtungen

Die ASFINAG stellt Notrufeinrichtungen auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen sowohl entlang der Strecke (im Tunnel und im Freiland) als auch auf den 55 ASFINAG-Rastplätzen zur Verfügung. Notrufsäulen sind auf der Fahrbahn immer mit einer Anhaltebucht kombiniert und im Freiland immer paarweise gegenüberliegend angebracht. Damit wird verhindert, dass jemand – etwa in Panik – die Autobahn überquert. Alle diese Einrichtungen sind direkt mit den ASFINAG-Verkehrsmanagement-Zentralen oder der zuständigen Tunnelwarte verbunden, die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr besetzt sind. Technisch rüstet die ASFINAG alle Notruf-Anlagen laufend nach. Ist ein Streckenabschnitt ohne direkte Stromversorgung, werden die Notrufeinrichtungen über Solarstrom versorgt und der Notruf erfolgt über das GSM-Netz.

Parallel dazu verbessert die ASFINAG auch laufend die Kommunikation bei Vorfällen im Tunnel. Die im Extremfall notwendige Beschallung innerhalb der Tunnelanlagen direkt in das Autoradio wird stetig dem neuesten Stand der Technik angepasst. Texte in Deutsch und Englisch weisen auf Unfälle oder Pannen hin und informieren den Autofahrenden im Falle des Falles über die wichtigen ersten Schritte.

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden:

Genaue und schnelle Ortung der Notrufe: Bei jedem Anruf von einer Notrufsäule bekommt der Operator in der Überwachungszentrale sofort die Standortkoordinaten graphisch dargestellt: Tunnel, Autobahn, Fahrtrichtung, Notrufsäule mit Bezeichnung und Kilometerangabe.

Paralleles Bearbeiten mehrerer Notrufe: Das Notrufsystem ermöglicht auch die Parallel-Annahme mehrerer, gleichzeitig eintreffender Notrufe.

Konferenzschaltung mit Feuerwehr, Polizei, Rettung, Autofahrerclubs: Die Bedienplätze ermöglichen den ASFINAG-Operatoren in den Überwachungszentralen eine sofortige Konferenzschaltung und Weiterleitung zu Feuerwehr, Polizei, Rettung sowie zu Pannendienstorganisationen wie ÖAMTC oder ARBÖ.

Schnelle Beschallung im Tunnel im Ereignisfall (auch per UKW Einsprache möglich): Die Operatoren in der Überwachungszentrale können bei Bedarf in den jeweiligen Tunnel einsprechen bzw. via UKW-Funk mit den Autofahrern im Tunnel Kontakt aufnehmen und zum Beispiel vor Hindernissen warnen.

Der europäische Tag des Notrufs am 11. Februar