Passend zum Sommerbeginn sind die Temperaturen übers Wochende deutlich angestiegen. Die Freibäder und Seen in NÖ freuten sich über erste Badegäste und die wiederum freuten sich über ihr erstes Sonnenbad. Doch mit den Temperaturen nimmt auch die Stärke der Sonne zu. Und das kann vor allem für Sonnenliebhaber bei einem falschen Umgang mit der Sonne gefährlich werden.

„Bräunen sollte man generell vermeiden. Jede Bräunung der Haut, auch wenn es sich nur um eine leichte Bräune handelt, ist eine Abwehrreaktion gegen eine eingetretene UV-Schädigung und zeigt an, dass die Haut bereits verletzt wurde“, erklärt die NÖ Hautärztin Elena Biricz. Noch bevor ein Sonnenbrand entsteht, komme es bereits zu Schäden in der DNA der Hautzellen. Krista Ainedter-Samide, Vertreterin für Hautärzte in der NÖ Ärztekammer, fügt hinzu: „Kommt es zu einem Sonnenbrand, hat die Haut mit einer Verbrennung zu kämpfen. Die Haut ist dann sozusagen die ganze Nacht, oder die folgenden Tage, damit beschäftigt, die DNA-Schäden zu reparieren. Macht die Haut aufgrund einer genetischen Veranlagung oder einer Vielzahl von Sonnenbränden einen Fehler bei dieser Reparatur, entsteht Hautkrebs“.

Dabei wird zwischen schwarzem und weißem Hautkrebs unterschieden. „Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko an schwarzem Hautkrebs zu erkranken“, so Ainedter-Samide. Der weiße Hautkrebs hängt wiederum mit der Häufigkeit der UV-Belastung zusammen. Dieser entsteht laut den beiden Expertinnen also eher an stets frei getragenen Hautstellen, wie Kopf, Hals oder Unterarm.

Bei Sonnencreme gilt: „Viel hilft viel“

Trotz der Risiken, die mit einer intensiven Sonneneinstrahlung einhergehen, soll man sich laut den beiden Dermatologinnen natürlich nicht nur drinnen aufhalten. „Aufenthalte im Freien tun unserer Psyche und Gesundheit gut. Wichtig ist nur, dass man unter keinen Umständen auf einen ausreichenden Sonnenschutz vergisst“, so Elena Biricz. Im Urlaub gelte die Faustregel, dass ein Erwachsener pro Woche eine 250 Milliliter-Flasche Sonnencreme leermachen sollte.

Elena Biricz rät zum konseuenten Sonnenschutz. Foto: Dr. Karl Blümel

Wichtig sei außerdem das regelmäßige Nachcremen, das Meiden der Mittagssonne sowie das Tragen von Sonnenhut und -brille. Bei Babys und Kindern sei noch mehr Vorsicht geboten, da laut Elena Biricz „junge Haut besonders empfindlich ist“. Hier kann eigene „UV-Schutzkleidung“ zusätzliche Risiken vermeiden.

„Sonnenschutz ist das wahre Anti-Aging“

Neben der genetischen Veranlagung hänge das Hautkrebsrisiko laut Krista Ainedter-Samide auch vom Beruf ab. Ein Bauarbeiter sei im Laufe seines Arbeitslebens der Sonne mehr ausgesetzt als ein Sekretär. „Mit einem bewussten Umgang mit der Sonne und ordentlichem Eincremen kann man sich gut schützen“, so die Dermatologin.

Krista Ainedter-Samide: "Bewusster Umgang mit der Sonne ist notwendig". Foto: NÖ Ärztekammer, Bernhard Noll

Ausreichender Sonnenschutz beuge außerdem der raschen Alterung der Haut vor. „Wahres Anti-Aging funktioniert über den Sonnenschutz. Verwendet man ganzjährig in der Früh einen 50er-Sonnenschutz als Hautcreme, wird man lange eine schöne Haut haben“, fügt Ainedter-Samide hinzu.