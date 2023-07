23. Juli ist ASBÖ-Tag gegen das Ertrinken

In Österreich ertrinken jährlich 40 bis 50 Menschen. Besonders häufig betroffen sind Kinder, aber auch Erwachsene unterschätzen die Gefahr im Wasser viel zu oft. Um mehr Bewusstsein für die Gefahr des Ertrinkens zu wecken, plant der Samariterbund anlässlich des Tages gegen das Ertrinken am Sonntag, 23. Juli, zahlreiche Aktivitäten mit Infoständen und Vorführungen.

Anzahl der Ertrunkenen „kontinuierlich hoch“

„Die Anzahl der Menschen, die jedes Jahr beim Planschen und Schwimmen in offenen Gewässern und Seen, Schwimmbädern und privaten Pools sterben, ist kontinuierlich hoch. Nur wenn man grundsätzliche Baderegeln einhält, lässt sich das Risiko minimieren“, sagt Wolfgang Zottl von der Samariterbund Wasserrettung. „Die wichtigste Regel für Kinder und Erwachsene ist: ‚Geh niemals allein ins Wasser!'Vor allem die Jüngsten sind gefährdet, denn unter drei Jahren ertrinken Kinder unauffällig und lautlos. Man muss den Eltern ganz klar sagen, dass Schwimmhilfen wie Schwimmflügel, -westen, -kissen oder auch -reifen kein Ersatz für die Aufsichtspflicht sind. Das Ertrinken ist in Österreich die zweithäufigste Todesursache bei Kindern“, ergänzt Erich Teumann, Vorsitzender der ASBÖ-Wasserrettung.

Aktionen, Info-Stände und Übungen

An mehreren Standorten – von Wien bis Tirol – warten spannende Rettungsübungen und Vorführungen im Wasser, dazu Infostände, Quiz-Verlosungen, Malaktionen für Kinder, Erste-Hilfe-Übungen, Zielschießen und vieles mehr. Die ehrenamtlichen Samariter:innen klären außerdem über Präventionsmaßnahmen auf und informieren über Schwimm-, Rettungsschwimmkurse und Schwimmprüfungen. Direkt in der Wiener City – am Donaukanal beim Schwedenplatz – können Interessierte zudem das Rettungsboot des Samariterbund Wiens besichtigen, bei Rettungsübungen zusehen und im Einsatzboot mitfahren.

Die Standorte in NÖ: