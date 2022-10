Duo verursachte 206.000 Euro Schaden bei Betrug mit Gebrauchtwagen

Werbung

Statt wie versprochen Kfz auf Kommission weiterzuveräußern, soll ein 62-Jähriger die Autos teilweise für private Fahrten verwendet und bei Verkäufen den Erlös behalten haben. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben vom Freitag etwa 206.000 Euro. Der 62-Jährige sitzt in Wiener Neustadt in Haft. Sein 71-jähriger Komplize starb vor Abschluss der Ermittlungen eines natürlichen Todes.

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt und der 71-Jährige aus Wien sollen Büros mitsamt Autoabstellplätzen in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach), Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), Tribuswinkel (Bezirk Baden) und Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land) angemietet und dort einen Gebrauchtwagenhandel samt Pkw-Service-Station betrieben haben. Über das Internet soll der Niederösterreicher Gebrauchtwagenverkäufer kontaktiert haben. Die Kfz wurden nach der Abholung zum Teil auf seinen 71-jährigen Geschäftspartner oder dessen Firma angemeldet und an Händler und Privatpersonen weiterverkauft, ohne den Erlös abzuliefern. Fragten die rechtmäßigen Besitzer nach, sollen diese mit Ausreden vertröstet worden sein, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.

Im Zuge der Ermittlungen wurden vier Pkw und ein Motorrad im Gesamtwert von rund 110.000 Euro sichergestellt und an die rechtmäßigen Besitzer übergeben. Weiters soll der 62-Jährige ab Oktober 2021 die Miete für ein Einfamilienhaus am Haschendorfer See in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) nicht bezahlt haben. Der Mann ist nach Angaben der Exekutive zu den ihm vorgeworfenen Betrügereien von Anfang 2021 bis April 2022 teilweise geständig.