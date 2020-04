Die freiwilligen Mitarbeiter der Ö3-Kummernummer – eine Kooperation des Österreichischen Roten Kreuzes und von Hitradio Ö3 – stehen den Anrufern gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gerade jetzt, in der herausfordernden Zeit, wurden die Zeiten ausgeweitet, um Menschen helfen zu können.

Die Kummernummer ist grundsätzlich täglich von 16 bis 24 Uhr unter der Nummer 116 123 erreichbar. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Ö3-Kummernummer vorläufig bis Ende Mai von 12 bis 24 Uhr besetzt.

Wieso sollte ich mit einem Fremden über meine Probleme reden?

Manchmal ist es einfacher, mit einem Außenstehenden zu sprechen und sich seine Sorgen von der Seele zu reden. Ob man nun einfach einen guten Zuhörer sucht oder Hilfe und Beratung zu Themen rund um Familien-, Partner- oder Beziehungsprobleme braucht, bei der Ö3-Kummernummer gibt es immer ein offenes Ohr für jeden Anrufer.

Wen erreiche ich unter der Ö3-Kummernummer?

Am anderen Ende der Leitung sitzen speziell geschulte Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die rund ums Jahr für Sie da sind und völlig kostenlos und anonym zu allen Themen, die Ihnen am Herzen liegen, beraten. Hier können Sie alles ansprechen, was Ihnen Sorgen bereitet – Sie können sich auf unsere psychologisch bestens geschulten Mitarbeiter verlassen, die bei Bedarf auch weitere Kontaktadressen oder Beratungsstellen empfehlen können.

Wie erreiche ich die Ö3-Kummernummer?

Derzeit täglich zwischen 12 und 24 Uhr (vorläufig bis Ende Mai) kostenlos unter 116 123.

http://www.roteskreuz.at/noe