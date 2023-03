Telenotarzt: Jetzt auch Samariterbund mit im Boot

Werbung

22 Rotkreuz-Bezirksstellen sind bereits integriert, seit dieser Woche sind auch die Mitarbeitenden des Samariterbund-NÖ-Stützpunktes Persenbeug eingeschult. „Unsere Zusammenarbeit ist ein wichtiger Punkt in der optimalen Versorgung“, sagt Josef Schmoll, Präsident des Rotes Kreuzes NÖ. Der Einsatz telemedizinischer Techniken sei eine Verbesserung der präklinischen Notfallversorgung. Ein effizienterer Einsatz Personal- und Sachressourcen damit möglich.

„Ziel ist es, dass das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal am Einsatzort jederzeit in Echtzeit den Telenotarzt in den laufenden Versorgungsprozess einbinden kann“, sagt Hannes Sauer, Präsident des NÖ Samariterbundes. „Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ist auch in dieser Frage vorbildlich. Wir starten jetzt mit einem Stützpunkt, wollen das Projekt aber weiter auf andere Dienststellen ausrollen.“

700 Notfallsanitäter auf das System eingeschult

Sanitäter und Sanitäterinnen des ASBÖ-Stützpunktes Persenbeug (Bezirk Melk) werden eingeschult. Foto: RK NÖ P. Leberbauer

Hinzugezogen wird der Telenotarzt vor allem dann, wenn es um die Beratung und Unterstützung der Rettungssanitäter bei nicht kritischen Patienten geht. Aber auch, wenn sich der Zustand von Patienten plötzlich verschlechtert, kann dieses System das Intervall bis zum Eintreffen des nachgeforderten Notarztes verkürzen. „Insgesamt haben wir in Niederösterreich nun bereits knapp 700 Notfallsanitäter auf das System Telenotarzt eingeschult“, sagt Berndt Schreiner, Chefarzt und Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes beim Roten Kreuz NÖ. „Zudem stehen derzeit fünf Ärzte zur Verfügung, die sich jederzeit in das Telenotarztsystem als „verfügbar“ freischalten können. Ziel des Projektes Telenotarzt ist es, bei Bedarf den Patient:innen vor Ort noch schneller helfen zu können.“ Die Einbindung weiterer Bezirksstellen ist bereits in Planung.

Einsatz: Wenn sich der Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert

Zum Einsatz kommt der Telenotarzt, wenn Rotkreuz-Sanitäter vor Ort dringend Unterstützung durch einen Notarzt benötigen – beispielsweise, wenn sich der Gesundheitszustand von Patienten plötzlich dramatisch verschlechtert. „Bis dato konnten bereits 115 Einsätze durch das Projekt Telenotarzt unterstützt werden, das Hauptgewicht lag dabei in der EKG-Beurteilung. Außerdem wurden mehrere Einsätze durch den Telenotarzt betreut und begleitet, während ein Patient ins Krankenhaus gebracht wurde“, sagt Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt.

Gestartet wurde das Projekt Telenotarzt im November 2020. Seitdem konnten bereits 22 Standorte aktiviert werden, an dem weiteren Rollout wird intensiv gearbeitet. Das Telenotarzt-System wird immer dann aktiviert, wenn sich einer der Telenotärzte anmeldet. Dann werden die Sanitäter informiert, dass sie auf diese Personalressource zugreifen können. „Dabei ist es unabhängig davon, wo der Arzt bzw. die Ärztin tatsächlich sitzt, sie können standortunabhängig zur Beratung zugezogen werden“, erklärt der Chefarzt.

Mit Smartphone oder Tablet zur Notarzt-Verbindung

Aktuell arbeitet das Rote Kreuz Niederösterreich mit dem System corpuls.mission. Die Sanitäter können sich mit dem Smartphone oder Tablet mit dem Telenotarzt verbinden. Dieser sitzt vor dem Laptop oder Tablet und kann entweder Browser-basiert oder via App mit den Sanitätern kommunizieren und auf die notwendigen Daten zugreifen. Der Schutz der sensiblen Daten ist dabei gewährleistet, wird versichert.