Der Sommer ist zurück — und dürfte uns noch erhalten bleiben

Schon am heutigen Freitag zeigt sich der Sommer nach mehreren kühlen Regentagen wieder von seiner besseren Seite. In den kommenden Tagen erreichen Niederösterreich wieder Temperaturen von 30 Grad — stellenweise sogar mehr. Der Sommer kehrt also wieder zurück — mit allem was dazugehört. Auch in den Bergen, auf 1.500 Metern Seehöhe, wird es mit 15 bis 20 Grad warm.

Zu viel Sonnenschein können sich im Laufe der Tage des verlängerten Wochenendes jedoch immer wieder auch einige Wolken mischen und auch Gewitter sind mancherorts möglich. „Mit einem extremen Niederschlag wie in den vergangenen Tagen ist aber nicht mehr zu rechnen“, sagt der Meteorologe Thomas Wostal.

Das sommerliche Badewetter soll zumindest noch die nächsten eineinhalb Wochen anhalten. Längerfristige Vorhersagen für Ende August und Anfang September sind nicht so genau möglich beziehungsweise ungenau, betont Wostal. Erste Prognosen sagen aber bereits einen überdurchschnittlich warmen September voraus.