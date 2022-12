Berufstätige suchten vermehrt Hilfe bei Caritas

Werbung

Eine Ukrainerin holt sich Gutscheine für die „Carla“-Shops. Eine Alleinerzieherin gibt einen Nachweis über ihr Einkommen ab. Eine dritte Frau in der Arbeitskleidung eines Mobilitätsunternehmens holt Weihnachtsgeschenke der Christkind-Aktion, bei der Spender Kindern aus ärmeren Familien einen Wunsch erfüllen. Bei der Sozialberatung St. Pölten ist vor Weihnachten Hochbetrieb. Ungewöhnlich sind die vielen Klienten für die Sozialarbeiter aber nicht mehr. Seit der Pandemie und vor allem seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Sozialberatung der Caritas gefragter denn je.

Die fünf Sozialberatungsstellen der Caritas der Diözese St. Pölten und zwei der Erzdiözese Wien bieten Hilfe „für alle Menschen in existenziellen Notlagen“, erklärt die Leiterin der Caritas-Inlandshilfe, Beate Schneider. Sie berichtet, dass in der Covid-Zeit „die Armut in die Tiefe ging“ und jene traf, die es schon zuvor schwer hatten. Seit dem Ukraine-Krieg „ging sie in die Breite“. An die Türe der Caritas klopfen nun auch Menschen, die zuvor gut über die Runden kamen. Dazu zählen jetzt auch Berufstätige und Mindestpensionisten.

Beate Schneider erwartet 2023 noch mehr Klienten. Foto: Gleiss

Die Zahlen bestätigen die gestiegene Nachfrage: Während 2021 rund 2.100 Menschen in Sozialberatungsstellen kamen, waren es 2022 in der Diözese St. Pölten doppelt so viele: 4.300 Menschen holten sich Unterstützung in finanziellen Notlagen. Insgesamt ist die Zahl der Beratungen niederösterreichweit von rund 19.000 auf über 24.000 gestiegen.

Eine von ihnen ist eine 40-jährige Notstandshilfe-Bezieherin, die mit ihren drei Töchtern im Waldviertel lebt. Sie konnte die 800-Euro-Energie-Rechnung nicht mehr bezahlen. Zusätzliche Kosten für eine Rauchfang-Überprüfung und eine Gasthermen-Wartung verschärften ihre Lage.

Geholfen wird den Betroffenen auf drei Arten: Die niederschwelligste ist die Soforthilfe mit Gutscheinen für Sozialmärkte oder den Lebensmittelhandel. Dann gibt es Beratung über Einsparungsmöglichkeiten und Förderungen. Stellt sich dabei heraus, dass es nicht zum Leben reicht, übernimmt die Caritas Rechnungen, etwa von Mietrückständen oder Energieversorgern. „Das finanzieren wir mit Spendengeldern. Deshalb müssen die Menschen ihre Kontoauszüge offenlegen.“

Zurzeit sind das größte Problem die Ausgaben für Wärme. Dafür gebe es noch wenig Hilfe von der Regierung. Aber auch die gestiegenen Stromkosten treffen viele Menschen. Nächstes Jahr rechnet Schneider damit, dass die Probleme noch größer werden. Schließlich kommt die Abrechnung erst nach der Heizperiode. Und viele Stromverträge mit (noch guter) Preisbindung laufen aus.