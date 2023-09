Schulweg: Landes-Vize will für mehr Sicherheit und Gesundheit sorgen

Alle 34.000 Erst- und Zweitklässler in Niederösterreich bekommen ab Mitte September reflektierende Textilkleber in ihren Volksschulen, inklusive Infobroschüre und eingebettetem Erklärvideo für ihre Eltern, ausgehändigt. Die Sticker halten auf Kleidung beziehungsweise dem Schulranzen und sollen speziell den Schulweg zu Fuß sicherer machen, aber auch für mehr Gesundheit durch regelmäßige Bewegung sorgen.

„Es ist unsere oberste Priorität, Verkehrsunfälle zu verhindern und ein sicheres Unterwegs-Sein im Straßenverkehr zu ermöglichen“, sagt Landes-Vize und zuständiger Verkehrs-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) bei der Präsentation der neuen Verkehrssicherheitskampagne.

Im Vorjahr sind auf Niederösterreichs Straßen auf dem Schulweg 64 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren verletzt worden, davon 24 im Volksschulalter. Laut einer Studie des Verkehrskuratoriums sind 63 Prozent aller Fußgängerinnen und Fußgänger zu dunkel gekleidet.

„Fußgänger mit Reflektoren können bei schlechter Sicht und Dunkelheit bereits aus 140 Metern von Autofahrern erkannt werden“, sagt Landbauer. Bei heller beziehungsweise kontrastreicher Kleidung verringert sich der Abstand auf 40 Meter, ohne jegliche Reflexionsflächen sogar auf 25 Meter. „Das Tragen von reflektierenden Elementen macht daher einen großen Unterschied“, so der Landes-Vize. Dabei gehe es vor allem um die seitbare Sichtbarkeit, etwa bei der Querung einer Straße.

Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ) und Radland-NÖ-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann mit niederösterreichischen Volksschulkindern bei der Präsentation der Verkehrssicherheitskampagne bei der NÖVOG in St. Pölten. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

„Schlaue Füchse sollen nicht mit Fremden mitgehen“, ergänzt Landbauer. Auch das sei ein Sicherheitsaspekt auf dem Schulweg.

Neben mehr Sicherheit am Schulweg soll die neue Kampagne auch zum Zu-Fuß-Gehen animieren. „Regelmäßige Bewegung verbessert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die geistige Merkfähigkeit und seelische Kondition“, sagt Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich. Es sei ein Gehirntraining. „Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen, sind wacher, aufmerksamer und kreativer. Sie können auch Zusammenhänge in der Schule besser verstehen“, so Hauptmann.

Landbauer und Hauptmann appellieren daher an Eltern, ihre Kinder dabei zu unterstützen, „dass das Abenteuer Schulweg auch ein sicheres wird“, Gefahrenquellen vorab abzuklären und Kinder in ihren Fähigkeiten zu stärken. Letztlich sei es für die Eltern auch eine Zeitersparnis, wenn Kinder autonom – wenn auch nur zur Bushaltestelle – unterwegs sind.