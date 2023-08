Kritik an Krähenfallen in Niederösterreich

Jährlich treten ab 1. August Verordnungen von sämtlichen niederösterreichischen Bezirksverwaltungsbehörden (ausgenommen von St. Pölten und Krems) in Kraft, die die Verwendung von „Krähenfängen“ erlauben. Bei den Fallen handelt es sich um Gitterkäfige, in denen Eichelhäher, Elstern und Krähen gefangen und einige davon anschließend getötet werden. Die Begründung dafür sind Schäden an der Landwirtschaft.

Hans Frey, Leiter der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (Bezirk Gänserndorf) kritisiert die Krähenfallen scharf. Seiner Ansicht nach stellen sie einen Verstoß gegen geltende Natur- und Tierschutzgesetze dar: „Fast überall in Europa sind Krähenfallen zu Recht verboten, da sie eine sogenannte nicht-selektive Fallenart sind — das heißt, dass eben auch andere Tiere als Krähenvögel in die Falle gehen.“ Die Station in Haringsee bekomme von engagierten Spaziergängerinnen und Spaziergängern immer wieder verletzte und gestresste Tiere, die Opfer solcher Fallen geworden sind, vermutet Frey.

Eine verletzte Krähe in der von den Vier Pfoten geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (Bezirk Gänserndorf). Foto: Vier Pfoten

In die Falle gehen auch Vögel, die nicht gejagt werden sollten

Vögel, die sich in der Falle verletzt haben oder deren Gefieder schwer beschädigt wurde, haben laut Frey nach der Freilassung kaum Überlebenschancen. Außerdem problematisch sei, dass die während der Brutzeit in die Falle getappten Vögel, bis zu 24 Stunden gefangen seien: „Es ist vorgeschrieben, dass die Krähenfallen ein Mal täglich kontrolliert werden müssen. Gelege oder kleine Jungtiere überleben diese lange Abwesenheit eines Elternteils oft nicht“, sagt Frey.

Nicht nur Krähenvögel, sondern auch Eulen und Greifvögel landen in solchen Fallen. In Niederösterreich werden die Käfige trotzdem als „selektiv“ eingestuft. In der Theorie, lassen die Jägerinnen und Jäger alle zu Unrecht gefangenen Tiere nämlich wieder frei, meint Frey. „Dabei wird „übersehen“, dass nach EU-Recht die Falle selbst selektiv sein muss, sodass geschützte Arten gar nicht erst gefangen werden“, erläutert er. Allerdings landen nicht nur Krähenvögel, sondern auch Eulen und Greifvögel in der Falle, heißt es in einer Aussendung der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Krähen jagen sei sinnlos und grausam

Laut Frey mache das Töten von Krähen keinen Sinn: „Der Abschuss von ortsansässigen Krähen verhindert den natürlichen Regulationsmechanismus durch innerartliche Konkurrenz und fördert somit den Zuzug von noch revierlosen Jungvogelgruppen“, erklärt er. Daher erhöhe sich die Anzahl von Krähenvögeln in einem Revier sogar.

Das österreichische Tierschutzgesetz verbietet das unnötige Töten von Tieren. In der Aussendung der Vier Pfoten heißt es dazu: „Das Gesetz verbietet es einem Tier ungerechtfertigt Leiden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen, das gilt auch für die Haltung von Tieren, die zur Unterstützung der Jagd eingesetzt werden.“ In der Aussendung mahnt die Tierschutzorganisation keine Lockvögel einzusetzen. Im März diesen Jahres habe es einen Fall gegeben, bei dem ein Jäger eine Geldstrafe erhielt, weil von ihm lebende Rabenkrähen als Lockvögel in einer Krähenfalle gehalten wurden.

In einer Aussendung von Tierschutz Austria droht Rudolf Winkelmayer, Bevollmächtigter des Volksbegehrens „Für ein Bundesjagdgesetz“, ehemaliger NÖ Amtstierarzt und langjähriges Mitglied des NÖ Landesjagdverbands, sogar in die nächste Instanz zu gehen: „Wenn diese Verordnungen nicht rasch zurückgezogen werden, bringen wir die Sache vor die EU-Kommission“, so Winkelmayer.

Auch Madeleine Petrovic, Juristin und Präsidentin von Tierschutz Austria, unterstützt die Verordnungen nicht: „Die BHs erlassen hier mehr als fragwürdige Verordnungen und putzen sich dann an den Jägern als Normunterworfenen ab“, so Petrovic.