In Österreich geht die Angst vor einem neuen Virus um – der Afrikanischen Schweinepest. Die gute Nachricht: Das Virus ist für Menschen ungefährlich. Die schlechte Nachricht: Für Schweine ist das Virus garantiert tödlich. Und: In den Nachbarländern ist das Virus schon angekommen. Aktuell sind besonders Deutschland und Ungarn betroffen. In Österreich ist seit Ende 2019 eine „Frühwarnverordnung“ in Kraft. Diese besagt unter anderem, dass jeder Wildschwein-Kadaver der Bezirkshauptmannschaft zu melden ist.

„Es ist nicht die Frage, ob die Afrikanische Schweinepest Österreich erreicht, sondern nur wann“, erklärt Andrea Ladinig, Leiterin der Universitätsklinik für Schweine an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmed). Deshalb initiiert die Vetmed im April eine digitale Informationsveranstaltung, an der auch der NÖ-Landesjagdverband sowie das Land Niederösterreich beteiligt sind.

Denn die Erfahrung in anderen Ländern hat gezeigt, dass die wirksamste Medizin gegen die Afrikanische Schweinepest das rasche Erkennen verdächtiger Kadaver ist. Anstecken können sich die Wildschweine nicht nur bei anderen Wildschweinen, sondern auch durch menschliche Speisereste – beispielsweise achtlos weggeworfene, kontaminierte Wurst-Reste aus Ost-Europa.

Keine Wurst aus dem Ausland mitnehmen

Im Falle des Falles sollen eigene Bio-Sicherheitsmaßnahmen das Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest auf Hausschweine verhindern. Das oberste Ziel ist es, den Kontakt von Wild- und Hausschweinen zu verhindern – beispielsweise durch doppelte Umzäunung von Freilaufställen. Tritt dennoch in einem Betrieb ein Fall auf, wird der positiv getestete Bestand gekeult. „Nur, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden, gibt es für den Betrieb eine Entschädigung für den entstandenen Schaden“, stellt Ladinig klar. Ein Kollateralschaden bleibt aber auf jeden Fall: Große Import-Länder wie China setzen Regionen, in denen die Afrikanische Schweinepest auftritt, umgehend auf die „rote Liste“ – ein Preisverfall ist die Folge.

Wie man die Afrikanische Schweinepest erfolgreich bekämpft, zeigte Tschechien. 2017 traten hier die ersten Fälle auf. Dadurch, dass die ersten Fälle sehr rasch erkannt wurden und umgehend harte Maßnahmen gesetzt wurden, ist Tschechien seit einigen Monaten wieder „schweinepest-frei“. In Deutschland und Ungarn hingegen grassiert die Afrikanische Schweinepest weiter.

„Es geht uns deshalb jetzt um die Bewusstseinsbildung – darum, dass vor allem die Jägerschaft und die Landwirte informiert sind“, betont Ladinig. Aber auch Spaziergänger oder Wanderer sollen die Augen offen halten. Was sie hingegen auf keinen Fall sollen: Einen Kadaver berühren oder Fleisch- und Wurstwaren aus Nachbarländern nach Österreich mitnehmen.