„Aufgezogen in: Österreich. Geschlachtet in: Deutschland“, steht auf dem Etikett. Eine 40-jährige Mistelbacherin fiel aus allen „Öko-Bilanz-Wolken“, als sie das Foto der tiefgekühlten Bio-Weidegans aus einer Wiener Merkur-Filiale von Freunden aufs Handy geschickt bekam.

Die Gans lebte in ihrer Nachbarschaft und wurde dennoch zum Schlachten und Verpacken in das 400 Kilometer entfernte Bayern transportiert. „Schrecklich. Ein Tier an der Laa muss für die Schlachtung halb Österreich durchqueren - irgendetwas läuft da falsch“, war ihr erster Eindruck. Es gebe doch genug regionale Schlachthöfe, warum also dieser Transportweg, die unnötigen C02 und die potentielle Tierwohlgefährdung? Die 40-jährige Mistelbacherin schickte der NÖN das Bild der frostigen Tiefkühlgans.

Im Direktvertrieb ist Feldschlachtung möglich

Die Biogans stammt von einem Bauern aus Mistelbach, der neben Getreideanbau seit vier Jahren Weidegänse mästet. Die knapp 300 Gänse verkauft er über die „bioVermarktung Handels GesmbH“ in Zwettl, einer Tochtergesellschaft des NÖ-Landesverbands „Bio Austria“, weiter an die Lebensmitteleinzelhandelskette Merkur aus dem REWE-Konzern. Das sei für ihn eine gesicherte Einnahmequelle, da die Gänsemast in Österreich noch in den Kinderschuhen steckt und sich eine rentable Direktvermarktung noch sehr schwierig gestaltet.

Die privat bestellten Gänse im Direktvertrieb finden ihr Ende direkt am Feld, wo der Bauer sie selbst schlachtet und anschließend innerhalb einer Stunde in einen 20km entfernten regionalen Schlachthof zur Verarbeitung bringt. Für diese mobilen Schlachteinheiten auf dem Feld hat er eine spezielle Ausbildung und Zertifizierung. „Wenn ich etwas falsch machen würde, drehen sie mich sofort zu“, sagte der Bauer mit Bezug auf die jährliche Biokontrolle, die sehr streng verlaufe.

Regional kleinere Schlachthöfe für Handel und Vermarktung ungeeignet

Die 300 Weinviertler Gänse reisen in 50er Kojen in dreistöckigen Zugfahrzeugen, die „eigentlich für Großtiere wie Schweine“ konzipiert sind – wie Nicholaus Fürschuss von Bio Austria der NÖN sagt –ins knapp 400 Kilometer entfernte Pleiskirchen in Bayern, 40 Kilometer von Braunau/OÖ entfernt. In dem deutschen Schlachthof mit einer täglichen Verarbeitungskapazität von 1.000 bis 1.500 Gänsen werden die Wasservögel geschlachtet, verpackt und direkt an die 170 Merkur-Filialen in ganz Österreich ausgeliefert.

„Mit dem Schlachthof der Fa. Lugeder haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, was Umgang mit den Tieren vor und während der Schlachtung betrifft“, heißt es seitens Merkur/REWE. Eine Schlachtung in Österreich sei „aus Kapazitätsgründen momentan noch nicht möglich.“ Es gebe zwar bio-zertifierte Schlachthöfe mit Gans-Know-how in der Region. Die können jedoch nur bis zu 100 Gänse pro Tag schlachten: Viel zu wenig für die zwei angesetzten Schlachttermine (Martini und Weihnachten) und für die Vermarktung von BioVermarktung und Merkur.

Beide Geschäftspartner wollen jedoch mit der Firma Waldland, einem revitalisierten Schlachthof bei Zwettl, intensiver zusammenarbeiten, um Biogänse künftig zur Gänze in Österreich schlachten zu lassen. Erste Probeschlachtungen bei Waldland wären „sehr zufriedenstellend“ verlaufen. „Zu Weihnachten wird eine größere Charge mit rund 800 Stück in Zwettl geschlachtet“, sagt Fürschuss von Bio Austria.

Waldviertler Kurztrip für Weinviertler Bio-Gänse

Wenn der Umstieg auf die Firma Waldland klappt, wären das gute Nachrichten für die letzte Reise der 300 Bio-Weidegänse aus Mistelbach: mit nur knapp 100 Kilometer ins entfernte Zwettl ersparen sich die Tiere gut 300 Asphaltkilometer.

Das heißt auch mehr Tierwohl, etwas weniger Transport-CO2 und Freude bei den öko-bewussten Gaumenkunden aus ganz Österreich. Die können sich dann österreichweit im Supermarkt noch rechtzeitig vor Weihnachten ihre Bio-Weidegans im Tiefkühlfach sichern.