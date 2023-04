Pollen-Allergie: Was hilft, wenn die Nase rinnt und die Augen jucken

Werbung

Die Zahl der Allergikerinnen und Allergiker ist in Österreich in den vergangenen Jahren gestiegen. Eine besonders häufig auftretende Allergie ist die Pollenallergie. Etwa 30 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher kämpfen jeden Frühling mit Schnupfen, tränenden Augen und Niesattacken. Derzeit blüht in Österreich vereinzelt noch die Esche, bald beginnt aber auch die Birke zu blühen. Anfang Mai sind dann die Gräser an der Reihe, die besonders viele Allergikerinnen und Allergiker betreffen.

Das eigene Zuhause sollte ein allergenarmes Umfeld werden

Wer selbst Allergikerin oder Allergiker ist, hat vermutlich schon den einen oder anderen Trick probiert, die auftretenden Beschwerden zumindest ein wenig zu schwächen. Uwe E. Berger, Leiter der Forschungsgruppe Aerobiologie und Polleninformation an der MedUni Wien und Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes, sieht vor allem die Information über die eigene Allergie als wichtigen Faktor, die eigenen Beschwerden schwächen zu können.

„Wenn man merkt, dass man auf Pollen allergisch reagiert, ist es wichtig, herauszufinden auf was genau der eigene Körper reagiert. Hier gibt es zum Beispiel auf der Homepage vom Pollenwarndienst einen Fragebogen, den man ausfüllen kann“, sagt der Forscher. Hat man das einmal herausgefunden, ist es einfacher, der Allergie gezielt auszuweichen.

Das gilt nicht nur im privaten Alltag, auch bei der Planung des Urlaubs sollte geschaut werden, welche Bäume oder Gräser dort gerade blühen. „Dann ist es außerdem wichtig, im eigenen Zuhause ein allergenarmes Umfeld zu schaffen“, so Berger. Am besten legt man die Kleidung bereits im Eingang ab, und spült im besten Fall auch die Haare aus. So kann man vermeiden, dass die Pollen ins eigene Haus kommen. „Es ist wichtig, das Immunsystem zumindest in der Zeit daheim zu entlasten“, erklärt der Aerobiologe.

Uwe E. Berger, Leiter der Forschungsgruppe Aerobiologie und Polleninformation an der MedUni Wien, ist selbst Allergiker und beschäftigt sich mit Themen rund um die Allergie. Foto: Uwe E. Berger

Wer es sich leisten kann, sollte sich außerdem einen Luftreiniger anschaffen. Hier betont der Experte, dass es sinnvoll sei, auf namhafte Marken zurückzugreifen, da diese getestet und geprüft sind. Die Luftreiniger sollten dann in Schlaf- und Wohnzimmer positioniert werden. Eine weitere Möglichkeit, der Allergie zu entfliehen, sind Pollenschutzgitter. Diese können am Fenster angebracht werden und verhindern so das Eindringen der Pollen. Trotz der Gitter sollte in der Zeit, in der das Allergen blüht, nur kurz gelüftet werden. „Bei jedem Menschen helfen andere Tricks. Manche schmieren sich auch einen Tropfen Öl in die Nase, um die Schleimhaut zu schützen. Allgemein gilt aber: Egal wie, die Nasenschleimhaut muss geschützt werden“, rät Berger.

Der Bauernhof-Effekt

Wenn alles nichts mehr hilft, greifen Allergikerinnen und Allergiker oft auf Medikamente zurück. Neben den klassischen Nasensprays und Antihistaminika gibt es mittlerweile auch viele andere Angebote. Die Firma „Bencard Allergie“ bietet etwa einen Ersatz der Immuntherapie in Form einer Lutschtablette an. Die Tablette enthält ein Beta-Lactoglobulin aus Bio-Rohmilch. Forscherinnen und Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Menschen, die auf oder in der Nähe eines Bauernhofs aufgewachsen sind, weniger Allergiebeschwerden haben.

Das Ganze wird umgangssprachlich auch der „Bauernhof-Effekt“ genannt. Die Tablette muss drei Monate, am besten vor der Allergiesaison eingenommen werden, um das Immunsystem zu stärken. „Wir haben lange und intensiv an unserem Produkt geforscht und haben dabei entdeckt, dass die Tablette die Beschwerden um rund 50 Prozent schwächen kann“, sagt Claudia Schmid, Junior Product Manager bei Bencard.

Auch Nahrungsergänzungsmittel können bei Allergien helfen. Diese helfen der Darmflora und sind speziell für Allergikerinnen und Allergiker entwickelt worden. Nahrungsergänzungsmittel, Lutschtabletten, Antihistaminika und Nasensprays sind normalerweise rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Wer eine Allergieimmuntherapie durchführen möchte, muss sich diese von bestimmten Fachärzten bewilligen lassen.

Ist ein Krankenstand gerechtfertigt?

Und wenn alles nichts mehr hilft? Darf ich dann zuhause bleiben? „Auf jeden Fall“, findet Pollen-Experte Berger. Gerade bei starken Beschwerden können Betroffene oft nur mehr schwer sehen, sind niedergeschlagen, müde und leiden unter den Folgen der Allergie. „Außerdem ist es gefährlich, wenn stark betroffene Menschen zum Beispiel mit dem Auto in die Arbeit fahren. Niesattacken oder geschwollene Augen stellen eine Gefahr für den Verkehr dar“, so Berger. Wer die Möglichkeit zum Home-Office hat, sollte diese auf jeden Fall nützen.

