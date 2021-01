NÖN: Wie hoch schätzen Sie die Gefahr eines Blackouts ein?

Thomas Hauser: Die Möglichkeit dürfen wir nicht ausschließen, einen Blackout kann es tagtäglich geben.

Ist die Bevölkerung gut genug darauf vorbereitet?

Hauser: Bevorratung und Vorbereitung sind für uns als Zivilschutzverband ein wesentliches Thema – und da hat uns die Coronapandemie wirklich geholfen: Die Menschen kaufen bewusster und in größeren Mengen ein.

Funktioniert es auch mit der Bevorratung von Wasser?

Hauser: Wenn ich das bei Vorträgen erwähne, fragen die Leute: „Was hat der Wasserhahn mit der Steckdose zu tun?“. Aber ohne Strom funktioniert auch die Pumpe der Ortswasserleitung nicht. Es gibt zwar vielerorts Hochbehälter und abgesicherte Bereiche, aber wo immer Wasser in höher gelegene Ortsteile gepumpt werden muss, läuft bei einem Blackout nichts mehr.

Ans Essen wird also gedacht, ans Trinkwasser schon weniger, worauf wird noch oft vergessen?

Hauser: Viele Menschen denken nicht daran, was bei einem Stromausfall alles nicht funktioniert, zum Beispiel die Kommunikation via Telefon. Auch an autarke Heizformen wird oft nicht gedacht: Ohne Strom funktioniert auch keine Wärmepumpe, und wer hat wirklich einen Kachelofen zu Hause? Oder es wird vergessen, das Auto vollzutanken, denn ohne Strom gibt‘s an der Tankstelle keinen Treibstoff. Auch sollten Menschen, die Medikamente benötigen, ausreichend davon zu Hause haben.