So vermeidet man Hitzeschlag, Sonnenstich & Co.

Nachdem das sommerliche Wetter Anfang August eine kurze Pause eingelegt hat, haben sich wohl viele gewünscht, dass vor Ferienende noch einmal der Sommer kommt. Da sich die Temperaturen in den nächsten Wochen weiterhin um die 30 Grad-Marke bewegen, sollten allerdings auch die Risiken, die eine Hitzewelle mit sich bringt, nicht außer Acht gelassen werden. Setzt man sich zu lange ungeschützt der Sonne aus, kann es etwa zu einem sogenannten „Sonnenstich“ kommen.

Bei einem Sonnenstich handelt es sich eigentlich um eine Reizung des Gehirns. Diese entsteht durch eine direkte, intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf bzw. das Gehirn. „Einen Sonnenstich kann man also auch bekommen, wenn die Temperaturen weit unter 30 Grad haben“, erläutert Berndt Schreiner, Chefarzt beim Roten Kreuz Niederösterreich. Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. In schlimmeren Fällen könne ein Sonnenstich auch epileptische Anfälle auslösen. Das Tragen einer Kopfbedeckung sei, möchte man einen Sonnenstich vermeiden, die wichtigste Maßnahme.

Hitzeschlag: Erhöhtes Risiko für ältere Menschen

Ein Hitzeschlag, gleichzusetzen mit einer Hitzeerschöpfung, wird wiederum durch die Überwärmung bzw. Überhitzung des gesamten Körpers ausgelöst. Normalerweise verdunstet Schweiß und kühlt uns durch die Verdunstungskälte in gewisser Weise ab. Ist aber die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, funktioniert das Schwitzen nicht mehr so gut und der Körper beginnt zu überhitzen“, erklärt Schreiner. Vor allem für ältere Menschen sei ein schwüles Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit sehr belastend. Körper und Kreislauf reagieren bei ihnen noch empfindlicher als bei jüngeren Personen.

RK NÖ-Chefarzt Berndt Schreiner rät die Gefahren der Hitze nicht zu unterschätzen. Foto: RK NÖ M. Hechenberger

„Bei einem Hitzeschlag wird man oft müde, kurzatmig und leidet unter hohem Flüssigkeitsverlust. Reagiert man nicht auf diese Anzeichen, kann der Hitzeschlag auch zu einem Hitzekollaps werden“, so Schreiner. Bemerkt man, dass jemand einen Hitzeschlag erleidet, sollte man denjenigen in den Schatten bzw. ins Kühle bringen und versuchen den Körper mit kühlen Getränken und kalten Tüchern im Nacken und an den Handgelenken wieder runterzukühlen. Dabei sei wichtig, dass man langsam und vorsichtig vorgeht und extreme Temperaturwechsel vermeidet.

Die wichtigsten Hitze-Tipps vom Roten Kreuz:

Vorbeugend für Hitzeschlag, Sonnenstich & Co. rät das Rote Kreuz bei heißen Temperaturen folgende Tipps zu beachten:

Körperliche Anstrengungen (vor allem im Freien) sollten möglichst vermieden bzw. an den Tagesrand (morgens, abends) gelegt werden. Generell wird empfohlen, sich an Hitzetagen über die Mittagszeit im Schatten bzw. drinnen aufzuhalten.

Pro Tag sollten mindestens 2-3 Liter Flüssigkeit getrunken werden – möglichst Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte, aber keinesfalls Alkohol oder koffeinhaltigen Getränke (z.B. Kaffee, Cola).

Auch kurzzeitige Aufenthalte in parkenden Fahrzeugen können für Kleinkinder, Tiere, ältere und kranke Menschen gefährlich werden; die Temperatur steigt hier sehr schnell auf über 50 Grad an. Daher: niemanden im abgestellten Fahrzeug zurücklassen – auch nicht „nur ein paar Minuten“.

Im Schatten bleiben. Wer in der prallen Sonne liegt, riskiert neben Sonnenbrand auch Hautkrebs und Kollaps.

In der Sonne sollte stets eine Kopfbedeckung getragen werden – dies gilt besonders für Kinder und Babys.

Damit die Hitze draußen bleibt, untertags Vorhänge, Jalousien und Fensterläden schließen. Morgens und abends gut durchlüften und idealerweise die Fenster nachts offenlassen.

Weitere Informationen, wie man sich bei einer Hitzewelle am besten verhält, gibt es hier.