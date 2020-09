Polizei sucht Hinweise zu fehlender Uhr .

Im Fall eines am 10. August in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) nach einem Gewaltdelikt tot aufgefundenen 22-jährigen Burgenländers ersucht die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird eine Armbanduhr "Rolex Batman", die aus dem Besitz des Opfers fehlt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.