ISTA-Präsident Martin Hetzer ist Fundraiser des Jahres

Zum 30. Mal wurde beim Österreichischen Fundraising Kongress in Wien auf wegweisende Entwicklungen und Leistungen im Spendenwesen aufmerksam gemacht. Im Zuge der Veranstaltung überreichte der Fundraising Verband Austria die sogenannten Fundraising Awards an Organisationen und Agenturen, die mit beachtlichen Leistungen in der Spendenkommunikation auf sich aufmerksam gemacht haben.

Den Hauptpreis „Fundraiser des Jahres“ durfte in diesem Jahr der Präsident des Klosterneuburger Institute of Science and Technology Austria (ISTA) Martin Hetzer mit nach Hause nehmen. Aufbauend auf einer Testamentsspende der ehemaligen Wiener Unternehmerin Magdalena Walz über 25 Millionen Euro, startete das ISTA eine Fundraisingkampagne. Insgesamt sollen 100 Millionen Euro gesammelt und anschließend in die Förderung der Grundlagenforschung investiert werden. Zudem soll die von Hetzer maßgeblich vorangetriebene Capital Campaign für das Vorhaben, die ISTA-Forschungsgruppe bis 2036 zu verdoppeln, in greifbarere Nähe rücken.

„Die Höhe und die weitsichtige Konzeption dieser Fundraisingkampagne des ISTA suchen im österreichischen Spendenwesen ihresgleichen und werden nicht nur die wissenschaftliche Forschung hierzulande ungemein beflügeln, sondern beispielgebend für die Fundraising-Programme sämtlicher Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen wirken“, so Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verband Austria.