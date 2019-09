Bereits zum 28. Mal versammeln sich rund hundert Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, um sich gemeinsam mit Expertinnen und Experten des Justizressorts, des Innenressorts sowie der Universitäten über aktuelle Strafrechtsthemen und Themen der Strafverfolgungsbehörden auszutauschen. In diesem Jahr findet das Treffen der Juristen in Tirol statt.

Justizminister Clemens Jabloner sagt bei der Eröffnung zu, sich in seinem Wahrnehmungsbericht, den er an seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger übergeben wird, für zusätzliche Staatsanwaltschafts-Planstellen sowie Planstellen im Bereich des Fachdienstes einzusetzen. Zudem stellt der Justizminister auch die von ihm eingesetzte Reformgruppe vor, die im bestehenden gesetzlichen und organisatorischen Rahmen Vorschläge für eine Verbesserung der Abläufe und Kommunikation im staatsanwaltschaftlichen Gefüge erarbeiten soll. Jabloner lädt alle Anwesenden ein, diese Reformgruppe, die von Generalprokurator Franz Plöchl geleitet wird, zu unterstützen.

Aktuelle Brennpunkte und die Auswirkungen auf die Strafjustiz

Das Forum der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte findet von 16. bis 19. September 2019 in Walchsee in Tirol statt. Unter dem Motto „Strafrecht im multinationalem Kontext“ widmet sich die Veranstaltung in den kommenden vier Tagen aktuellen gesellschaftlichen Brennpunkten und deren Auswirkungen auf die Strafjustiz. Zentrale Themen sind neben der stetig wachsenden Hasskriminalität im Internet und Gewalt auch die Situation in den Justizanstalten.