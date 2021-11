Neue Corona-Fälle in Asylzentren in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Dienstag neue Corona-Fälle in zwei Asylbetreuungsstellen verzeichnet worden. Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) gab es einen Anstieg um zehn auf 53 Infektionen. In Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 23 positive Tests gezählt.