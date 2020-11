Die beiden Beschuldigten waren laut Polizeiangaben vom Donnerstag über eine Subfirma eines Zustellunternehmens beschäftigt worden und hätten die Sendungen ausliefern sollen.

Der Fund von zwei leeren Mobiltelefonschachteln und Schmuck gemeinsam mit Unterlagen eines Zustellers in Traismauer (Bezirk St. Pölten) in einem Müllcontainer in Hollabrunn brachte die Beamten auf ihre Spur.

Die Zustellfirma hatte bereits die fehlenden Pakete gemeldet. Die Polizei forschte die beiden jungen Männer aus und stellte in deren Fahrzeug versteckte Smartphones, Laptops, ein Netbook, Parfums, Kosmetikartikel, Schmuck und ein Gewehrvisier sicher.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden laut Exekutive weitere Schmuckstücke gefunden. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 10.000 Euro. Während einer der beiden Rumänen in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert wurde, wurde sein Komplize, der als Fahrer fungiert haben soll, der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.