Obwohl Niederösterreichs Grenzen verstärkt kontrolliert wurden, stieg die Zahl der aufgegriffenen Schleppertransporte im Jahr 2020. Insgesamt waren es 3.617 Personen, die aufgrund von illegaler Transitmigration in Niederösterreich festgehalten wurden. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2019 einem Anstieg um 17 Prozent. In Niederösterreich wurden die Geschleppten am häufigsten in den Städten Bruck an der Leitha und Baden entdeckt.

Allerdings ist die Höhe der Dunkelziffer unklar. Allein in Tschechien wurden im Jahr 2020 88 illegale Migranten gestoppt, die erwiesenermaßen Niederösterreich unentdeckt passierten. „Am öftesten überschritten sie die Staatsgrenze in der Höhe der Bezirke Mistelbach und Hollabrunn und hatten vor, über Tschechien weiter nach Deutschland zu reisen“, sagt Renata Grecmanová, Pressesprecherin der tschechischen Polizei, gegenüber der NÖN.

Die Geschleppten, denen es gelingt, der Polizei in Niederösterreich durch die Lappen zu gehen, schleusen laut Grecmanová durch Niederösterreich mittlerweile ihre Familienmitglieder oder Landsleute mit einem festen Wohnsitz in Deutschland. Am meisten kommen die Geschleppten aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Laut Bundesminister Karl Nehammer sei die erhöhte Schlepperkriminalität im Vorjahr auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. „Die Schlepper nutzen die Angst vor der Pandemie für ihre Geschäfte und operieren gezielt mit dem Leid der Menschen“, sagt Nehammer.

Auswirkungen der NÖ-Grenzüberwachung

Bis zur Einführung der Grenzkontrollen beobachtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Anstieg der illegalen Grenzübertritte. Dieser ist mit der Einführung der verstärkten Grenzüberwachung rückläufig. Nur Anfang Februar stieg die Anzahl der aufgegriffenen illegalen Grenzgänger kurz an.

Dies ist zum Beispiel im Nachbarland Slowakei nicht der Fall. Seit Beginn der vorübergehenden Grenzkontrollen in Niederösterreich beobachtet die slowakische Polizei einen Anstieg der illegalen Grenzgänger. Wurden im Februar 2020 21 Personen in der Slowakei aufgegriffen, waren es heuer im Februar 96 Personen. Allerdings informiert die slowakische Polizei, dass die erhöhte Schlepperkriminalität europaweit zu beobachten ist.