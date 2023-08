Lkw an jedem fünften tödlichen Unfall beteiligt

Lkw sind oftmals ein tödlicher Unfallgegner. Im Vorjahr waren Lkw in Niederösterreich zwar nur an 4,2 Prozent der Verkehrsunfälle beteiligt, der Anteil an den tödlichen Unfällen war mit 23,5 Prozent fast sechsmal so hoch, weist die Mobilitätsorganisation VCÖ auf Daten der Statistik Austria hin. Und heuer im ersten Quartal war die Zahl der Todesopfer bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung mit sechs gleich hoch wie im ersten Quartal des Vorjahres. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 und 2018 kamen in Niederösterreich jeweils sieben Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung ums Leben.

Im Vorjahr wurden in Niederösterreich 23 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung getötet, also dreimal so viele wie jeweils in den Jahren 2017 und 2018 und doppelt so viele wie jeweils in den Jahren 2019, 2020 und 2021, berichtet der VCÖ.

Im Bundesländer-Vergleich vor der Steiermark

Im Bundesländer-Vergleich weist Niederösterreich die mit Abstand höchste Opferzahl auf. In der Steiermark kamen im Vorjahr 13 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung ums Leben, in Oberösterreich acht. Österreichweit starben 64 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung. Die größte Opfergruppe waren dabei Pkw-Insassen mit 31 Todesopfern, die zweitgrößte Opfergruppe waren Fußgängerinnen und Fußgänger (elf Todesopfer). Zudem verloren im Vorjahr bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung acht Insassen von Klein-Lkw, sieben Radfahrende, vier Moped- und Motorradfahrer sowie drei Lkw-Insassen ihr Leben.

„Lkw-Fahrer sind Profis und machen damit weniger Fahrfehler. Auch gelten für Lkw-Fahrer strengere Regeln, wie etwa eine 0,1-Promille-Grenze. Aber aufgrund ihrer Masse sind Lkw oftmals ein tödlicher Unfallgegner. Und durch die massive Zunahme des Lkw-Verkehrs steigt das Risiko einer Kollision mit einem Lkw“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

„Es braucht verstärkte Maßnahmen“

Der VCÖ fordert daher: „Es braucht verstärkte Maßnahmen.“ Der VCÖ fordert verstärkte Geschwindigkeitskontrollen und eine deutliche Reduktion der Toleranzgrenze. Da bei Lkw-Kontrollen auch immer wieder gravierende Mängel bei den Fahrzeugen sowie häufig auch Überladung festgestellt werden, sind auch die technischen Kontrollen zu erhöhen. Bei der Verlagerung auf die Schiene ist vor allem das Potenzial der betrieblichen Gleisanschlüsse stärker als bisher zu nutzen: „Wenn mehr Güter auf die Schiene verlagert werden, ist das nicht nur gut für die Umwelt, sondern erhöht auch die Verkehrssicherheit!“, erinnert VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Tödlich Verunglückte in Niederösterreich bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung:

1. Quartal 2023: 6 Todesopfer

Jahr 2022: 23 Todesopfer

Jahr 2021: 9 Todesopfer

Jahr 2020: 11 Todesopfer

Jahr 2019: 10 Todesopfer

Jahr 2018: 7 Todesopfer

Jahr 2017: 7 Todesopfer

Jahr 2016: 16 Todesopfer

Jahr 2015: 11 Todesopfer

Jahr 2014: 17 Todesopfer

Jahr 2013: 11 Todesopfer

Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2023