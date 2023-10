NÖ & Wien: Polizeitrick-Betrüger richteten 1,4 Mio. Euro Schaden an

Zehn Fälle sollen auf das Konto des Trios - eines 25- und eines 22-jährigen Österreichers sowie eines 31-jährigen Kosovaren, alle in Wien wohnhaft - gehen. Die nach Angaben der Landespolizeidirektion in St. Pölten zum Teil geständigen Männer sind in der Justizanstalt Korneuburg in Haft.

Die Beschuldigten waren bereits am 16. März auf frischer Tat ertappt worden. Im Zuge der Ermittlungen mit Hausdurchsuchungen, Sicherstellung und Auswertung von Datenträgern sowie nach diversen Einvernahmen wurden dem Trio je zwei Taten im Bezirk Korneuburg und in Wiener Neustadt sowie je ein Polizeitrick-Betrug in den Bezirken Tulln und Wiener Neustadt-Land sowie in Wien-Wieden, -Simmering, -Meidling und -Ottakring von Oktober 2022 bis März dieses Jahres nachgewiesen. Die Opfer waren 74 bis 97 Jahre alt.