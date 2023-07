Vorsicht: Brandgefahr beim Grillen im Garten

Bei den aktuellen Temperaturen und der damit verbundenen Trockenheit kann auch ein Funke schnell zu einem gefährlichen Feuer werden. Derzeit ist erhöhte Vorsicht geboten. In Wien wurde am Montag deshalb ein Grillverbot an öffentlichen Grillplätzen verhängt. Auch in Niederösterreich hat man die Waldbrandverordnung, wie berichtet, auf alle NÖ-Bezirke ausgeweitet.

Laut einer Aussendung vom 14. Juli ist in ganz Niederösterreich das Entzünden von Feuer in Waldgebieten sowie deren Gefährdungsbereichen verboten - das heißt, auch dort, wo der Wind Funken in den benachbarten Wald tragen könnte. Konkret bedeutet das: Kein Lagerfeuer, Grillen oder Rauchen im Wald oder in seiner Nähe.

Beim Grillen: Wasser in der Nähe zum Löschen

Das Grillen im eigenen Garten ist nach wie vor erlaubt, auch wenn derzeit erhöhte Vorsicht geboten ist, bestätigt Franz Resperger, Pressesprecher des NÖ Landesfeuerwehrkommandos. Er rät dazu, das Feuer nie zu verlassen und immer ein Löschmittel bei der Hand zu haben: „Das kann ein Gartenschlauch, ein Kübel Wasser oder ein Feuerlöscher sein", erklärt Resperger. Gehe zum Beispiel starker Wind, sollte man auf jeglichen Einsatz von Feuer verzichten. „Auch bei leichtem Wind können Funken weit fliegen. Man merkt vielleicht erst nach Stunden, wenn sich etwas Brennbares in der Umgebung dadurch entzündet hat“, sagt er.

Nicht nur das Wegwerfen von glimmenden Zündhölzern oder Zigaretten ist aktuell gefährlich, auch bei heißen Katalysatoren von Autos sei Vorsicht geboten, so Resperger. Parkt man auf sehr hohem Gras, kann sich dieses entzünden. Woran viele nicht denken: Auch die Brennglaswirkung von Glasflaschen oder Glasscherben kann einen Brand auslösen.

Mit etwas Achtsamkeit im Alltag und der Trockenheit im Hinterkopf, lasse sich das Risiko jedenfalls minimieren ein ungewolltes Feuer zu erzeugen. „Der Boden ist bis zu 60-70 cm komplett ausgetrocknet. Wenn etwas passiert, frisst sich das Feuer schnell in die Erde. Das ist eine zusätzliche Herausforderung für die Einsatzkräfte“, erklärt Resperger die Gefahr. Vor Kurzem musste die Feuerwehr in NÖ bereits zu einem Brand ausrücken, der durch Unachtsamkeit ausgelöst wurde - wir haben berichtet. Wichtig sei aber, wenn etwas passiert, solle man lieber nicht zögern die Feuerwehr anzurufen. „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig“, so Resperger.