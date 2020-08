Im Kerngebiet des Truppenübungsplatzes, der sogenannten Zone A, befinden sich die Zielgebiete der Schießbahnen. Daher ist dort mit Blindgängern und Kampfmitteln auf und unter der Erdoberfläche zu rechnen. Die Bearbeitung der Flächen ist daher nur mit splittergeschützten Fahrzeugen und Maschinen erlaubt. Durch den Einsatz der Minenräumgeräte können dort wieder normale Fahrzeuge und Geräte eingesetzt werden.

Unkontrollierte Brandausbreitung verhindern

Dies hat eine große Bedeutung im Brandschutzmanagement des Truppenübungsplatzes Allentsteig. Brandschutzstreifen in einer Gesamtlänge von etwa 150 Kilometer unterteilen das Gelände in einzelne Sektoren. So kann eine unkontrollierte Ausbreitung von Bränden verhindert werden. Die Freimachung dieser Brandschutzstreifen mit Minenräumfahrzeugen ist dabei unerlässlich. Einerseits wird durch die Räumung Spreng- und Brandmaterial entfernt und andererseits können die Brandschutzstreifen danach auch mit handelsüblichen Maschinen bearbeitet werden.

Zwei Fahrzeugtypen aus Pionier-Bestand

Bei diesen speziellen Minenräumfahrzeugen handelt es sich um das Mine Clearence Vehicle (MVC-910) der dänischen Herstellerfirma Hydrema und das Räumfahrzeuges MV-10 der kroatischen Firma Dok-Ing. Beide Fahrzeuge werden seit 2017 im Bundesheer eingesetzt. Als Pioniergeräte im Bestand des Pionierbataillon 3 aus der Melker Birago-Kaserne, sind sie derzeit dauerhaft in Allentsteig stationiert. Der knapp 20 Tonnen schwere Hydrema erfüllt seine Aufgaben auf Basis eines Radfahrzeuges während das 22,5-Tonnen Räumfahrzeuges MV-10 fernsteuerbar und auf Kettenbasis ist. Beide Systeme funktionieren nach demselben Prinzip. An einer Kette befinden sich rotierende Schlegel mit denen das Gelände bearbeitet und Minen und Kampfmittel zerstört werden, dies in einer Breite bis zu 3,5 m und bis zu 50 cm tief in den Boden.

TÜPL-Bedienstete ausgebildet



Aktuell werden von den Melker Pionieren fünf Bedienstete des Truppenübungsplatzes Allentsteig in der Bedienung und Wartung dieser Minenräumfahrzeuge ausgebildet. Dadurch kann der Truppenübungsplatz in Zukunft selbstständig die Räumungen durchführen.