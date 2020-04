Aufgrund der Vorgaben und Einschränkungen durch die Corona Krise fand die Angelobung des März Einrückungstermins unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Ehrenkompanie statt.

Der Kommandant des Gardebataillons Stefan Kirchebner sprach von einer „ Angelobung der besonderen Art.“ Der Militärkommandant von Wien, Kurt Wagner, bedankte sich bei den Rekruten für ihre Entscheidung, den Wehrdienst zu leisten. "Sie erbringen einen wesentlichen Beitrag zum Wohle Österreichs bei der Bewältigung dieser besonderen Krise.“

Das Gardebataillon aus der Maria-Theresien-Kaserne bildet seine Rekruten in der Regel in Horn aus. Die Verlegung ins Lager Kaufholz am TÜPL Allentsteig war eine Maßnahme, um gelockerte Unterbringungsmöglichkeiten zu nützen.