Festgenommen Burschen nach Einbrüchen in Tulln und Amstetten ausgeforscht

Foto: Shutterstock, rawf8

E in 13-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen in der Nacht auf Sonntag in Tulln in eine Tankstelle und einen Imbissstand eingebrochen sowie 26 Gräber am Friedhof schwer beschädigt haben. Zudem sollen die beiden einen Zigarettenautomaten geknackt sowie ein Fahrrad und einen Tretroller gestohlen haben.