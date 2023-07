U-Haft in Wr. Neustadt Mann in NÖ soll im Darknet Auftragsmörder für Ex-Frau gesucht haben

Foto: Shutterstock, sakhorn

E in Mann, der im Darknet einen Auftragsmörder für seine Ex-Frau gesucht haben soll, sitzt in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

Gegen den Anfang 50-Jährigen werde unter anderem wegen versuchter Bestimmung zum Mord ermittelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Bauer, auf Anfrage. Der Verdächtige befinde sich seit Anfang Mai in U-Haft, bestätigte er einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe). Der Tatzeitraum soll von den Wintermonaten bis heuer im Frühling reichen. Auslöser für die Ermittlungen soll ein Hinweis des britischen Geheimdienstes „Secret Intelligence Service“ (MI6) gewesen sein, berichtete die Tageszeitung. Dies wurde nicht bestätigt. Der Strafrahmen im Fall einer Anklage und Verurteilung wegen versuchter Bestimmung zum Mord beträgt bis zu lebenslange Haft.