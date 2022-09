Kühler September: Erster unterdurchschnittlicher Monat seit dem April

Werbung

Der September 2022 schließt mit einer Abweichung von -0,6 Grad zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 leicht zu kühl ab. „Die markantesten Abweichungen um -1 Grad wurden von den Kitzbüheler Alpen bis ins Salzkammergut beobachtet", analysiert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale (www.uwz.at). Nahezu durchschnittlich waren die Temperaturen dagegen im Süden und Südosten des Landes. In Summe war der September nach dem April erst der zweite zu kühle Monat in diesem Jahr, wobei der Kontrast zum überdurchschnittlich warmen Vormonat besonders markant ausfällt: „In den Landeshauptstädten war der September rund 7 Grad kühler als der August, beispielsweise lag die mittlere Temperatur in Wien im August bei 22,6 Grad, im September dagegen bei 15,4 Grad“, so Spatzierer. Zuletzt kühler verlief der September im Jahr 2017.

Erst mild, dann kühl

Die erste Monatshälfte verlief in weiten Teilen des Landes noch überdurchschnittlich mild. Auch zur Monatsmitte gelangten an der Ostflanke des ehemaligen Hurrikans Danielle nochmals sehr milde Luftmassen ins Land und am 14. wurden in Graz bis zu 29,6 Grad erreicht. Im Zusammenhang mit einem weiteren Ex-Hurrikan namens Earl kam es zur Monatshälfte aber zu einem markanten Kaltlufteinbruch und mit Ankunft arktischer Luftmassen sank die Schneefallgrenze im Westen am 17. erstmals bis in höhere Tallagen ab.

Foto: UBIMET

Am 20. gab es im Bergland den ersten Morgenfrost der Saison und am 23. wurde es auch in tiefen Lagen wie etwa in Berndorf und in Klausen-Leopoldsdorf örtlich leicht frostig. Damit war der Kontrast zwischen der ersten und der zweiten Monatshälfte besonders groß: „Die mittlere Temperatur in Wien lag in der ersten Septemberhälfte bei 18,6 Grad und in der zweiten nur noch bei 12,2 Grad“, so der Experte. Ähnlich auch in Klagenfurt, hier war es in der zweiten Monatshälfte knapp 7 Grad kühler als in der ersten.

An der Alpennordseite viel Regen

Der September brachte vor allem von Vorarlberg bis ins Mühlviertel sowie streckenweise auch im Süden überdurchschnittlich viel Regen. Die größte Abweichung zum Mittel wurde in Bregenz mit einer Gesamtbilanz von 206% verzeichnet, wobei hier allein vom 16. auf den 17. rund 104 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden gemessen wurden. Deutlich zu nass war der Monat aber auch in Teilen Oberösterreichs sowie Unterkärntens, so liegt die Bilanz in Linz und Pörtschach bei 160%. Streckenweise gab es jedoch auch weniger Niederschlag als üblich, ganz besonders am Alpenostrand von den Fischbacher und Gutensteiner Alpen bis ins Mittelburgenland. Die relativ trockensten Orte mit einer Bilanz von knapp 50 % waren Lilienfeld, Berndorf und Aspang. In diesen Regionen setzte sich die seit Juni andauernde Trockenheit somit fort. Österreichweit war der September in Summe nahezu durchschnittlich.

Foto: UBIMET

Bei der Sonnenscheindauer liegt die Bilanz bei etwa 80%, wobei es besonders vom Flachgau bis ins Waldviertel mit nur 65 bis 75% des Solls deutlich weniger Sonnenstunden als üblich gab. Nahezu durchschnittlich sonnig war es lediglich in Teilen Unterkärntens und des Wiener Beckens.

Extremwerte September 2022 (Bundesland, Tag des Auftretens)

Stand: Freitag, 30.09.2022, 10 Uhr

Höchste Temperaturen

29,6 Grad Graz Straßgang (ST, 14), Eisenstadt (B, 8.)

29,5 Grad Wien Donaufeld (W, 7.), Mattersburg (B, 8.)

29,4 Grad Deutschlandsberg (ST, 7.)

Sommertage (Höchstwert >25 Grad)

9 Bad Radkersburg (ST)

8 Bludenz (V), Seibersdorf, Berndorf (NÖ), Mattersburg, Bruckneudorf (B)

Tiefste Temperaturen (unter 1000 m Seehöhe)

-4,3 Grad Schwarzau / Moorbad Harbach (NÖ, 23.)

-2,9 Grad Seckau (ST, 23.)

-2,6 Grad Weitensfeld (K, 22.)

Frosttage (unter 1000 m Seehöhe)

4 Turnau (ST)

3 Radstadt (S), Oberwölz, Neumarkt, Zeltweg (ST), Ehrwald (T), Weitensfeld (K)

Foto: UBIMET

Nasseste Orte

332 Liter pro Quadratmeter Alberschwende (V)

306 Liter pro Quadratmeter Bregenz (V)

275 Liter pro Quadratmeter Sulzberg (V)

Trockenste Orte

30 Liter pro Quadratmeter Mistelbach (NÖ)

33 Liter pro Quadratmeter Mörbisch (B)

36 Liter pro Quadratmeter Mattersburg (B)

Blitzentladungen

15.350 Steiermark

9.105 Niederösterreich

6.533 Oberösterreich

Sonnigste Stationen

185 Sonnenstunden Mörbisch (B)

180 Sonnenstunden Klagenfurt (K)

176 Sonnenstunden Hollenthon (NÖ)

Stärkste Windspitzen Niederungen

88 km/h Arriach (K, 14.)

86 km/h Innsbruck Flughafen (T, 6.)

83 km/h Mariazell (ST, 18.)