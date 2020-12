Nach Angaben der Experten des Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) war das blitzreichste Bundesland mit insgesamt 429.521 Entladungen einmal mehr die Steiermark. Der blitzreichste Bezirk war die

Südoststeiermark und die gewitterreichste Gemeinde war wie schon in den vergangenen zwei Jahren Mariazell. Der stärkste Blitz wurde in Tirol im Bezirk Lienz gemessen. In Summe bilanziert das Jahr im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt leicht unterdurchschnittlich.

Gewitterarmes 1. Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2020 wurden seit Beginn der modernen Blitzerfassung noch nie so wenige Blitzentladungen wie heuer in Österreich registriert. Verantwortlich dafür war in erster Linie der ausgesprochen kühle Mai sowie ein tiefdruckgeprägter und verregneter Juni. Im Laufe des Julis nahm die Gewittertätigkeit zu und erreichte im August mit zahlreichen Unwetterlagen seinen Höhepunkt. Allein im August wurden vom Blitzortungssystem LINET (Lightning Detection Network) von nowcast, dem Blitzspezialisten der UBIMET-Gruppe, knapp eine halbe Million Blitzentladungen erfasst. „In Summe gab es rund ein Viertel mehr Blitzentladungen als noch im Vorjahr“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. “Trotzdem fehlen rund 100.000 Blitze auf den Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts.“

Orkanböen und Großhagel

Mit den Gewittern gab es im vergangenen Jahr auch wieder zahlreiche Schäden. „Vor allem in der südlichen Steiermark, im Hausruckviertel sowie in Vorarlberg kam es zu großem Hagel mit einem Durchmesser von 5 bis 7 cm“, analysiert Spatzierer. Dazu sorgten Gewitterlinien besonders in der südlichen Steiermark sowie auch im Burgenland für orkanartige Sturmböen. Die größte Regenmenge im Zuge eines Gewitters kam am Nachmittag des 11.08. in Fischbach in der Steiermark zusammen: In nur einer Stunde prasselten 64 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. In Pottendorf in Niederösterreich verursachte am 03.06. ein kurzlebiger Tornado Schäden an ein paar Gebäuden.

Steiermark Blitzhotspot des Landes, Graz Blitzhauptstadt Mit exakt 429.521 Blitzen führt die Steiermark das Bundesländer-Ranking an. Das entspricht nahezu einem Drittel aller in Österreich registrierten Blitze. Graz avancierte zudem erneut zur Blitzhauptstadt unter den Landeshauptstädten: In diesem Sommer gab es mit 7.263 Entladungen zwar eine Spur weniger Blitze als in Wien, die Blitzdichte stellt mit 56,7 Blitzen pro Quadratkilometer aber mit großem Abstand den Spitzenwert unter allen Landeshauptstädten dar.

Blitze nach Bundesland, Anzahl und Blitzdichte (Top 3):

Steiermark 429.521 26,2 Blitze/km²

Niederösterreich 291.842 15,2 Blitze/km²

Oberösterreich 230.746 19,3 Blitze/km²

Kärnten 97.220 10,2 Blitze/km²

Burgenland 94.732 23,9 Blitze/km²

Tirol 93.290 7,4 Blitze/km²

Salzburg 72.844 10,2 Blitze/km²

Vorarlberg 23.769 9,1 Blitze/km²

Wien 7.740 18,7 Blitze/km²

Österreich Gesamt 1.341.695 16,0 Blitze/km²

Mariazell blitzreichste Gemeinde

Wenig überraschend liegt auch der blitzreichste Bezirk mit der Südoststeiermark in der Steiermark, ebenso wie die blitzträchtigste Gemeinde mit dem Wallfahrtsort Mariazell. Der stärkste Blitz im Bundesgebiet wurde mit 306.400 Ampere in Anras im Bezirk Lienz am 25. Juni gemessen. „In Sekundenbruchteilen entlud sich dabei 19.000 Mal mehr Energie, als über eine haushaltsübliche Steckdose verfügbar ist“, so Spatzierer.

Stärkster Blitz pro Bundesland

Steiermark 287 kA in Bad Gleichenberg (Südoststeiermark) am 26.5.

Niederösterreich 240 kA in Lichtenegg (Wiener Neustadt) am 17.9.

Oberösterreich 296 kA in Gosau (Gmunden) am 6.6.

Kärnten 278 kA in Rangersdorf (Spittal an der Drau) am 14.6.

Burgenland 243 kA in Wiesen (Mattersburg) am 29.6.

Tirol 306 kA in Anras (Lienz) am 25.6.

Salzburg 271 kA in Uttendorf (Zell am See) am 15.7.

Vorarlberg 301 kA in Mittelberg (Bregenz) am 26.6.

Wien 182 kA in Wien Donaustadt am 28.7.