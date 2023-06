71. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerbe starten am Freitag in Leobersdorf

Eigentlich sollte Leobersdorf im Bezirk Baden bereits im Vorjahr Schauplatz der landesweiten Feuerwehrbewerbe sein, die Ausläufer der Coronapandemie machten den Plan zunichte. 2023 aber wird die Wehr, die im Vorjahr ihr 160-jähriges Jubiläum gefeiert hat, Gastgeber der 71. Bewerbe sein.

Am 30. Juni werden diese um 14 Uhr eröffnet, eine halbe Stunde später geht es los: Ab dann werden sich rund 1.070 angemeldete Bewerbsgruppen im gemeinsamen Wettstreit messen. Es gilt, den perfekten Löschangriff zu zeigen, die Schnellsten schaffen das in 30 Sekunden. Den ganzen Samstag über werden die Bewerbe weitergehen, Start ist frühmorgens ab 6.30 Uhr. Höhepunkt wird in diesem Jahr wieder der Fire Cup sein, er beginnt um 18.30 Uhr. Der Bewerb wird nach dreijähriger Pause erstmals wieder stattfinden. Dabei messen sich die besten Gruppen im direkten Vergleich. In diesem Jahr haben die Bewerbsgruppen, die sich ursprünglich für den Fire Cup 2020 qualifiziert haben, die Chance auf den begehrten Pokal. Der Fire Cup wird in Leobersdorf zum 25. Mal vergeben.

Erstmals Überwachung per Video

Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einer Feldmesse mit Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer am Rathausplatz. Im Anschluss daran geht es zurück zur Siegerehrung auf den Sportplatz.

Auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner wird am Wochenende mit dabei sein. Foto: Chris Leneis

Ausgetragen werden die Bewerbe am Platz des ASC Leobersdorf. Wo man mit einer Neuerung aufwartet, denn erstmals wird der Bewerbsplatz zur Sicherheit der Teilnehmer videoüberwacht sein (vom ÖWD, Anm.). Das Zeltlager befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bewerbsplatz. Rund 180 Bewerter sollen in Leobersdorf für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben 5.000 Litern Bier und 5.000 Litern Wein wartet rund eine Tonne an Lebensmitteln darauf, von hungrigen Teilnehmern und Zuschauern vertilgt zu werden.