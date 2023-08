Flucht vor der Hitze: Wo man sich in Niederösterreich abkühlen kann

Bis zum Wochenende bleibt es heiß, besonders betroffen von der Hitze sind der Raum rund um Wien und das Weinviertel. Bis inklusive Samstag erwarten uns im ganzen Land Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad zusammen mit viel Sonnenschein ist das für viele Menschen nur schwer erträglich. Bis es am Sonntag zu einer deutlichen Abkühlung kommt, gibt es einige Möglichkeiten der Hitze zumindest kurzzeitig zu entkommen.

Die stärkste Abkühlung findet man laut Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), in den Bergen und auf Gipfelstationen. Neben den hochgelegenen Orten gibt es aber auch andere Plätze, an denen es ein wenig frischer ist. Grundsätzlich rät er, dass man sich an unverbauten, nicht versiegelten, schattigen Plätzen in der Nähe von Gewässern aufhalten sollte.

Abkühlung in Seen oder höheren Lagen

Angenehme Außentemperaturen gibt es in den Morgen- und Abendstunden vorrangig im Nord- bzw. Nordwesten Niederösterreichs. Möchte man also die etwas kühlere, frische Luft genießen, sollte man das möglichst früh oder möglichst spät tun. Ansonsten ist es in höheren Lagen kühler, wobei selbst hier ab 1.500 Metern Seehöhe bis zum Wochenende Temperaturen von rund 25 Grad erwartet werden.

Der Hirschenkogel eignet sich etwa perfekt für einen kühlen Ausflug mit einer großen Auswahl an Wanderrouten. Außerdem gibt es seit diesem Sommer auch einen Waldseilgarten, der zu einem Abenteuer unter den kühlen Baumwipfeln einlädt. Ebenfalls in höherer Lage befindet sich Bärnkopf. Mit einer Höhe von bis zu 1.000 Metern über dem Meeresspiegel ist es die höchstgelegene Gemeinde des Waldviertels. Durch die Lage inmitten des größten geschlossenen Waldgebietes Österreichs bietet sie viele verschiedene Wanderwege bei angenehmen Temperaturen.

Durch ihre bauliche Beschaffenheit bieten außerdem Kirchen ein wenig Abkühlung an diesen heißenTagen.

Der Lunzer See bietet mit seiner Wassertemperatur von knapp über 20 Grad eine angenehme Abkühlung an heißen Tagen. Foto: ShutterstockBokehed

Für eine angenehme Abkühlung sorgen außerdem einige kühle Seen. Der Erlaufsee etwa, direkt an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark, bietet dem Badebesucher an heißen Sommertagen 8.000 m² Sand- bzw. Kieselstrand und 5.000 m² Liegewiese. Die Durchschnittstemperatur liegt zu dieser Jahreszeit bei 19 bis 22 Grad, manchmal erreicht sie auch 24 Grad, und bietet so garantierte Erfrischung. Auch ein Besuch des Lunzer Sees, mit seinen knapp über 20 Grad Wassertemperatur, ist eine gute Möglichkeit der Hitze ein wenig zu entfliehen, heißt es von Geosphere Austria.

Eine größere Auswahl an beliebten kühlen Orten und Ausflugsideen, wie etwa eine Wanderung durch die Ötschergräben, findet man auch hier.