Es gibt wieder neue Fälle von Covid-19. Die insgesamt 317 bestätigten positiven Fälle in Niederösterreich verteilen sich auf die Bezirke Amstetten (58), Baden (12), Bruck an der Leitha (11), Gänserndorf (2), Hollabrunn (2), Korneuburg (50), Krems (10), Krems-Stadt (1), Lilienfeld (5), Melk (8), Mistelbach (17), Mödling (36), Neunkirchen (23), St. Pölten-Land (27), St. Pölten-Stadt (2), Scheibbs (3), Tulln (46), Waidhofen an der Thaya (1) und Wiener Neustadt (3).

Aktuelle Daten gibt es beim Corona-Informationsportal des Gesundheitsministeriums unter https://info.gesundheitsministerium.at/