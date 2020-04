Drei albanische und zwei bosnische Staatsbürger sind nach Angaben vom Donnerstag in Haft. Fast 90 Fälle in mehreren Bundesländern wurden geklärt. Der angerichtete Schaden betrug etwa 360.000 Euro.

47 Wohnraumeinbrüche

Drei Albanern im Alter von 21, 24 und 28 Jahren werden laut dem Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Omar Haijawi-Pirchner, 47 Wohnraumeinbrüche angelastet, davon 32 vollendete. Die Beschuldigten waren dabei von November 2019 bis Februar 2020 nicht nur in zwölf Bezirken im Bundesland selbst, sondern auch im Burgenland (Bezirke Oberpullendorf, Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg) und in der Steiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aktiv. Ein weiterer Beschuldigter ist noch zur Fahndung ausgeschrieben.

200.000 Euro Schaden

Nach der Festnahme des Trios wurde Diebesgut in Form von Bargeld, Uhren und "Socken mit Schmuck" sichergestellt. In einem Pkw fand sich zudem Einbruchswerkzeug. Alle drei Beschuldigten verweigerten den Ermittlern zufolge Angaben zu den Taten mit etwa 200.000 Euro Schaden. Die Albaner wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

LPD NÖ

26 vollendete und 14 versuchte Dämmerungseinbrüche in Wohnhäuser von Ende November bis Anfang Jänner sollen auf das Konto zweier Bosnier (38 und 24) gehen. Um Spuren zu verwischen, hatte das Duo geknackte Türen und Fenster jeweils mit Reinigungsflüssigkeit eingesprüht, berichtete Haijawi-Pirchner. Vier Tatorte befanden sich im Bezirk Baden, alle anderen in den Weinviertler Bezirken Mistelbach und Gänserndorf.

Die von der Polizei als "Fensterputzer" titulierten Täter erbeuteten Schmuck, Uhren, Bargeld, Münzen, Parfums und Kameras im Wert von knapp 100.000 Euro. Hinzu kam Sachschaden in der Höhe von 65.000 Euro. Der 38-Jährige gab laut Haijawi-Pirchner zwei Einbrüche vom 9. Jänner zu, als er und sein Landsmann festgenommen wurden. Der jüngere Verdächtige verweigerte jegliche Angaben. Das Duo ist ebenfalls in Korneuburg in Haft.