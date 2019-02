Winterwetter: Lawinensituation in NÖ entspannt sich .

Die Lawinensituation in Niederösterreich wird sich am Donnerstag entspannen. In allen Bergregionen des Bundeslandes wird die Lage als "mäßig" (Stufe 2 der fünfteiligen Skala) eingeschätzt, teilte der Warndienst am Mittwochnachmittag mit. Auch am Freitag soll es der Prognose zufolge bei dieser Bewertung bleiben.