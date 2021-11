Kostenlose PCR-Tests in Niederösterreich

Gratis-PCR-Tests in Ordinationen - PDF-File zum Download:

Ordinationen-PCR-Tests-Niederösterreich-Stand-05.11.2021.pdf (pdf)

Gratis-PCR-Tests in Apotheken - PDF-File zum Download:

Apotheken PCR-Tests Niederösterreich - Stand 04.11.2021.pdf (pdf)

Gratis-PCR-Tests in Spar-Filialen - PDF-File zum Download:

SparFilialen PCR-Tests Niederösterreich - Stand 05.11.2021.pdf (pdf)

Testungen in Apotheken können ausschließlich gegen Voranmeldung durchgeführt werden, auch in Ordinationen ist eine telefonische Terminvereinbarung notwendig. Manche Apotheken bieten auch samstags eine Test-Durchführung an. Die Listen werden anhand der unten angeführten Quellen regelmäßig ergänzt, bitte beachtet dennoch den aktuellen Stand der jeweiligen Liste und fragt gegebenenfalls bei den Testanbietern nach.

Die Mitnahme der e-Card ist bei einigen Anbietern Voraussetzung. Die Testmöglichkeiten sind nur für symptomlose Personen gedacht, bei typischen Symptomen wendet euch bitte an die Gesundheitshotline 1450 und nutzt keinesfalls die unten angeführten Testmöglichkeiten, siehe auch: Sars-Cov-Tests

Weitere Informationen und Quellen: