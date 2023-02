Syrien & Türkei: So helft ihr den Opfern des verheerenden Bebens

Werbung

Zwei Tage nach der schrecklichen Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien mit mehr als 7.800 Toten wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Die Suche nach Überlebenden ging auch in der Nacht weiter.

Hunderte Gebäude sind komplett eingestürzt, starke Nachbeben erschüttern die Region. Bei den zahlreichen Nachbeben in der Stärke 5-6 ist die Gefahr groß, dass weitere Häuser einstürzen. Die Zahl der Obdachlosen steigt stündlich.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bis zu 23 Millionen Menschen betroffen, darunter an die fünf Millionen, die als „besonders verletzlich“ gelten, das heißt, auf unmittelbare Hilfe angewiesen sind.

Den Überlebenden fehlt es am Nötigsten: Zehntausende Verletzte brauchen medizinische Versorgung, viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und müssen bei bitterkalten Temperaturen in Zelten und Notquartieren unterkommen. Essen, Wasser und Hygieneartikel werden dringend benötigt. Das gesamte Ausmaß dieser Katastrophe ist noch nicht absehbar – die Not sei jedenfalls unermesslich, heißt es seitens der Initiative "Nachbar in Not".

Die sinnvollste Hilfe für die betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien ist laut Hilfsorganisationen Geld zu spenden, da dadurch am besten in der betroffenen Region geholfen werden kann. Es wird gebeten von Sachspenden abzusehen, da diese logistisch derzeit nicht abzuwickeln sind.

"Neben der Suche nach Überlebenden müssen Tausende Verletzte versorgt werden, gleichzeitig brauchen auch diejenigen dringend Hilfe, die durch das Erdbeben obdachlos wurden. Daher bitten wir um Spenden zur Unterstützung der Rettungsteams, die in den betroffenen Regionen alles Mögliche tun, um den Menschen in ihrer Not zu helfen", heißt es von Pius Strobl, Leiter des ORF Humanitarian Broadcasting.

Die Situation sei katastrophal, aktuell zähle jede Minute, um Menschenleben zu retten. "Wir helfen mit dem Notwendigsten: Erste Hilfe, Nahrungsmittel und Wasser, Decken und Schlafsäcke, psychologische Betreuung und der Koordination von Unterkünften", heißt es von Andreas Knapp, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Nachbar in Not.

"Die Österreicher und Österreicherinnen haben schon so oft gezeigt, dass ihnen das Leid ihrer Mitmenschen nahe geht und sie da sind, wenn schnell und unmittelbar Hilfe gebraucht wird", sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes. Den Überlebenden fehlt es am Nötigsten, Zehntausende Menschen brauchen medizinische Versorgung und haben bei bitterkalten Temperaturen ihr Zuhause verloren. "Wir bitten dringend um Unterstützung für unsere Nachbarn."

Hier findet ihr eine Auswahl von Initiativen und Hilfsorganisationen, die Spenden dankbar für die dringende Soforthilfe entgegennehmen:

Initiative und Stiftung NACHBAR IN NOT: Erdbebenopfer Türkei und Syrien

IBAN: AT75 2011 1400 4004 4001

Online: Nachbar in Not

Stifter: Rotes Kreuz, Caritas, Volkshilfe, ASBÖ, Malteser, Care, Diakonie, Hilfswerk

Rotes Kreuz:

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144, Kennwort: Katastrophenhilfe

Online: Spenden – Rotes Kreuz

Caritas Österreich:

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560, Kennwort: Erdbeben Syrien und Türkei

Online: Erdbeben Syrien und Türkei - helfen Sie mit Ihrer Spende!

Volkshilfe Österreich:

IBAN AT77 6000 0000 0174 0400, Kennwort: Katastrophenhilfe;

Online: Schweres Erdbeben in Syrien & Türkei - Volkshilfe

Diakonie:

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333, Kennwort: Erdbeben-Nothilfe Syrien

Online: Syrien & Türkei: Spenden für Erdbeben-Nothilfe - Diakonie

Ärzte ohne Grenzen:

IBAN: AT43 2011 1289 2684 7600

Online: Spende für Ärzte ohne Grenzen | Ärzte ohne Grenzen Österreich (aerzte-ohne-grenzen.at)

Samariterbund:

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144, Kennwort: Türkei/Syrien

Online: Katastrophenhilfe: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (samariterbund.net)

World Vision:

IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800

Online: Einzelspenden NEU | worldvision.at

Jugend Eine Welt:

IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000

Online: Onlinespenden für Jugend Eine Welt

CARE:

IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000

Online: » Menschen in Not - CARE Österreich – Hilfsorganisation – Spenden helfen – CARE Österreich

UNICEF:

IBAN: AT46 6000 0000 0151 6500, Kennwort: Nothilfe Syrien

Online: Spenden für Kinder - UNICEF Österreich

Hilfswerk Initiative Christlicher Orient:

IBAN: AT42 5400 0000 0045 4546, Kennwort: „Erdbeben“

Online: Online-Spenden Initiative Christlicher Orient (socialsoft.eu)

