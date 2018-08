Früher Morgen. Plötzlich stehen Unbekannte im Schlafzimmer. Doch bevor man reagieren kann, schlagen sie zu. Immer wieder. Und fesseln ihre Opfer. Verbale Drohungen als Einschüchterung folgen.

Zehn „Home-Invasion“, Blitz-Überfälle in den eigenen vier Wänden, verzeichnet die Polizei heuer bereits bundesweit. „Charakteristisch bei dieser Kriminalitätsform ist die unglaubliche Brutalität, mit der die Täter vorgehen. Die Opfer werden massiv gefoltert, um so die Bekanntgabe der Aufbewahrungsorte von Bargeld und Wertgegenständen zu erzwingen“, weiß Josef Deutsch, Leiter der Gruppe Raub im Landeskriminalamt NÖ.

So wie in Schwarzenbach (Bezirk Wiener Neustadt) im Vorjahr. „Hier übergossen die Täter sogar ihre Opfer mit Speiseöl und Frostschutzmittel. Diese hatten immense Angst, angezündet zu werden“, so Deutsch. Ein Jahr später ist der Fall geklärt. Hinter der Tat auf ein Unternehmerpaar und die 80-jährige Mutter des Mannes steht eine ungarische Tätergruppe.

"Keine Gegenwehr zeigen"

„Diese Coups sind immer gezielt. Meist besteht ein persönlicher Bezug zum Opfer“, sagt Deutsch. Vorab werden Informationen über Vermögensverhältnisse und Wohnobjekt der Opfer oft über harmlos wirkende Personen eingeholt oder diese bei Bargeldbehebungen beobachtet. Außerdem dienen soziale Netzwerke, wenn darin Persönliches gepostet wird, den Tätern als Informationsquelle.

Doch wie verhält man sich, wenn man diese Peiniger an der Bettkante hat? „Auf materielle Forderungen eingehen. Keine Gegenwehr zeigen“, rät die Kriminalprävention. Denn das könnte die Täter nur noch aggressiver machen.