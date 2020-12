Verdächtiger nach Einbruch in Deutsch Schützen gefasst .

Beim Einbruch in einen Landtechnikbetrieb in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) war im Mai ein Unbekannter vom Besitzer gestört worden. Nun wurde er in Tschechien gefasst und an der NÖ Grenze bei Drasenhofen der Polizei aus dem Burgenland übergeben.