Niederösterreicher Luttenberger kommandiert Flüge des Bundesheeres

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte bei der feierlichen Kommandoübergabe am Donnerstag am Fliegerhorst Vogler in Hörsching in Oberösterreich die Wichtigkeit des Verbandes, der alle Transport- und Luftaufklärungsflüge des Heeres koordiniert.

Das Kommando der LuU mit Sitz in Hörsching führt die "Hercules"-Flieger der Lufttransportstaffel und die beiden Staffeln der Transporthubschrauber Agusta Bell 212 direkt. Ihm sind außerdem die "Black-Hawk"-Transporthubschrauber in Langenlebarn und die "Alouette" III-Hubschrauber in Aigen im Ennstal unterstellt. Der Leitspruch des Verbandes lautet "Unterstützung in höheren Dimensionen".

Die Ministerin bezeichnete die Brigade als vielfältigen Verband, der ständig im Einsatz sei - im In- als auch im Ausland. Sie ging kurz darauf ein, dass die Hubschrauberflotte noch ab heuer mit italienischen Leonardo AW169 verstärkt werden soll. Die erste von insgesamt 18 Maschinen soll am 15. Dezember eintreffen.

Foto: Gunter Pusch

Der aus Mödling stammende 57-jährige neue Kommandant war zuletzt stellvertretender Leiter des "Fachstabes Luft" des Kommandos Streitkräfte, ist selbst Hubschrauberpilot, absolvierte den Generalstabskurs an der Landesverteidigungsakademie in Wien und später das "US Air War College" in Montgomery/Alabama.

Der 57-Jährige war mehrfach in Auslandseinsätzen im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina. Er versprach bei der Kommandoübergabe auch künftig eine enge Zusammenarbeit mit allen militärischen Kräften, den Blaulichtorganisationen und zivilen Hilfseinrichtungen, damit sich die österreichische Bevölkerung auf das Bundesheer verlassen könne.

Der zuletzt vorübergehend mit der Führung betraute Oberst Georg Klecatsky bleibt weiterhin Stellvertreter. Weil aber Luttenberger als Leiter eines Einführungsteams für AW169 im Sommer nach Italien übersiedelt, übernimmt er neuerlich wieder vorübergehend das Kommando. Klecatsky machte sich unter anderem bei der Bekämpfung des enormen Waldbrandes Österreichs im Oktober vergangenen Jahres im Rax-Gebiet verdient, wo er den Einsatz von 16 in- und ausländischen Luftfahrzeugen koordinierte.