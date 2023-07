Lebensgefahr für Hunde

Endlich ist sie da. Die Sommerhitze – wenn auch nicht an allen Tagen im Bezirk. Während Sonnenanbeter dieser Tage jubeln, kommen nicht alle Menschen und auch Tiere damit so gut zurecht. Hunde haben da mitunter ein besonderes Problem, vor allem dann, wenn sie in einem heißen Auto mitgenommen oder darin verwahrt werden. Das stellt der Lilienfelder Tierarzt Heinz Heistinger immer wieder fest und rief ihn auf den Plan, Tierhalter sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Hunden bewusst zu werden.

„Hunde belastet Hitze deutlich mehr als uns, da sie die Körpertemperatur nicht durch Schwitzen über die Haut ausgleichen können“, erklärt der erfahrene Veterinär. Einen Hund im Fahrzeug mitzunehmen, ist daher nicht unproblematisch- Aus diesem Grund muss, so Heistinger, Vorsorge getroffen werden, damit der Vierbeiner die Fahrt trotz Hitze gut übersteht. „Verantwortungsbewusste Hundebesitzer schauen bereits vor der Fahrt darauf, dass das Auto schon an einer schattigen Stelle geparkt ist. So bleibt es dem hitzeempfindlichen Vierbeiner – und auch seinem Frauerl oder Herr – erspart, in ein vollkommen überhitztes Fahrzeug einzusteigen“, empfiehlt er.

Einen Hund bei Hitze niemals alleine im Auto lassen.

Grundregel: Einen Hund bei Hitze niemals alleine im Auto lassen. Das gilt auch für vermeintlich kurze Zeitspannen. „Die Gefahr, dass der Hund einen lebensbedrohlichen Hitzschlag erleidet, ist immens groß“, gibt Heistinger zu bedenken. Als Faustregel gilt, dass ab 20 Grad Celsius Außentemperatur der Hund nicht mehr alleine im Auto gelassen werden soll.

Von Vorteil ist eine gute Klimaanlage, sodass im Auto erst gar keine Hitze aufkommt. „Allerdings sollte man mittels Thermometer überprüfen, ob die Wirkung der Klimaanlage bis zum hinteren Kabinenteil wirkt“, meint er. Wer diese nicht hat, sollte daher Fahrten bei Hitze vermeiden, Lüften und Pausen an schattigen Orten einlegen. Wasser für das Tier bereit halten, ist unumgänglich.

Es kommt auch immer wieder vor, dass Hunde in heißen Autos auf Parkplätzen von Supermärkten oder Einkaufszentren verwahrt werden, weil der Halter Erledigungen macht. Aufmerksame Passanten sollten nicht zögern, wenn Gefahr im Verzug ist, die Einsatzkräfte zu alarmieren, sollte der Kfz-Lenker nicht greifbar sein. „Das Zurücklassen eines Hundes in einem geschlossenen Pkw, der im Sommer der Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, entspricht einer Verwaltungsübertretung gemäß §5 Tierschutzgesetz, Verbot der Tierquälerei“, erklärt Polizeisprecher Stefan Loidl. Sollte das Tier über mehrere Stunden der Sonnenbestrahlung im Fahrzeug ausgesetzt sein, könnte auch, so Loidl, der Straftatbestand der Tierquälerei, erfüllt sein. Darauf steht, natürlich fallabhängig, bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Die Polizei darf dann, gemäß den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes und des Tierschutzgesetzes, so ein Fahrzeug ohne Einwilligung des Besitzers – zumeist mit Unterstützung der Feuerwehr – öffnen. „Selbstverständlich erfolgt die Öffnung unter Bedachtnahme des geringstmöglichen Schadens und der Achtung auf das Tierwohl“, betont Loidl.

Besonders erschütternd: Auch werden manchmal Fahrzeuge wahrgenommen, wo ein Kleinkind im heißen Auto zurückgelassen wird. Das Einschlagen einer Scheibe ist in der Regel gedeckt, wenn Leib und Leben bedroht sind und es keine andere Möglichkeit gibt, zu helfen. Sollte vorschnell gehandelt worden sein, weil die Aufsichtsperson etwa nur kurz weg war, ist aber ein Schadenersatzanspruch des Fahrzeugeigentümers, mitunter auch ein Strafverfahren, ist nicht auszuschließen.