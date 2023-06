Starkregen forderte Feuerwehren in Niederösterreich erneut

Einer der Hotspots lag in Amstetten, wo nach Angaben des Bezirkskommandos Teile eines Innenstadthotels unter Wasser standen. Zu Auspumparbeiten mussten die Helfer u.a. auch in den Bezirken Gänserndorf und Bruck a. d. Leitha ausrücken.

In Amstetten wurden am Donnerstag gegen 19.00 Uhr drei Feuerwehren zu dem Hotel in der Innenstadt alarmiert. Vom Wasser betroffen waren das erste und zweite Untergeschoss. Rund 50 Helfer gingen etwa drei Stunden zu Werke, eingesetzt wurden mehrere Tauchpumpen und Nasssauger. Der Hotelbetrieb sei trotz der Schäden aufrecht geblieben, wurde in einer Aussendung betont.

